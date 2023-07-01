Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США

Костянтин Грищенко відповів на звинувачення

Державне бюро розслідувань збирається притягнути міністра закордонних справ України (2010–2012) Костянтина Грищенка до кримінальної відповідальності у вчиненні ніби-то державної зради під час розробки проєкту погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих «Харківських угод». В інтерв’ю «Главкому» він прокоментував, що насправді підозра у держзраді може бути пов’язана з його відсутністю в Україні на початку війни.

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«На жаль, ніхто не хоче дивитися у суть цієї справи, і це тема окремої розмови. Характерно, що під час укладання тієї угоди західні країни, зокрема США, її не критикували й не вбачали в ній загрози для України», – каже Грищенко.

Як зазначає ексміністр МЗС, мотиви судового переслідування в Україні можуть бути різними.

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«Перед тим, як ми з дружиною були змушені виїхати на лікування, я двічі у Києві давав пояснення як свідок, намагаючись допомогти слідству зрозуміти безпідставність мого залучення до цієї справи. Тоді про висунення мені якихось звинувачень взагалі не йшлося, і тільки коли я вже кілька місяців перебував за межами України, було складено повідомлення про підозру, про що мені повідомив адвокат. Які б не були драйвери цього рішення – політичні, чиїсь особисті амбіції чи щось іще – вони точно не мають нічого спільного з бажанням встановити істину. Думаю, треба розбиратися з цим за більш спокійних умов», – пояснив ексочільник міністерства закордонних справ.

На думку Грищенка, наразі найважливіше, аби Україна вистояла в цій війні та перемогла Росію.

«Потім уже можна буде розбиратися, хто, для чого й на якому етапі завдав шкоду інтересам нашої держави, чи навпаки – діяв саме в інтересах України», – сказав ексміністр МЗС.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності ексміністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього очільника МЗС Костянтина Грищенка у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих «Харківських угод».

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Пізніше Державне бюро розслідувань оголосило у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича.