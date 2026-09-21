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Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Реткліффом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Реткліффом
Зміст переговорів наразі не розголошується
фото з відкритих джерел

Зустріч відбулася в ірландському аеропорту Шеннон під час дозаправки літаків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Про зустріч офіційно не повідомляли ні Білий дім, ні ЦРУ, а зміст перемовин сторони не розкривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, чиї джерела знайомі із ситуацією.

За інформацією двох джерел Reuters, Зеленський і Реткліфф поговорили в аеропорту, поки їхні літаки перебували на дозаправці. Один із співрозмовників агентства стверджує, що зустріч відбулася у понеділок, 21 вересня. Інше джерело дату розмови не уточнило.

Скільки тривала розмова президента України з главою американської розвідки, співрозмовники Reuters не повідомили.

Контакт відбувся напередодні запланованої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Український лідер перебуває у США у зв'язку з участю в заходах Генеральної Асамблеї ООН. Reuters зазначає, що Трамп готує насичену програму двосторонніх переговорів із лідерами різних країн, серед яких і президент України.

Реткліфф останнім часом активізував контакти щодо війни

Зустріч Зеленського з директором ЦРУ привертає увагу і через нещодавню активність Реткліффа на російсько-українському напрямку.

На початку вересня The Irish Times повідомила, що Реткліфф може отримати більшу роль у дипломатичних зусиллях адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України. За інформацією видання, американська адміністрація розглядала можливість його залучення до контактів між Москвою та Києвом – ішлося про так звану човникову дипломатію, яку раніше переважно вели спецпосланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Остаточного рішення про зміну ролі американських переговорників, за даними The Irish Times, на той момент не було. Реткліфф мав зберігати контакти з представниками розвідувальних структур Росії та України.

Наприкінці серпня директор ЦРУ здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. Кремль підтверджував ці контакти, але не розкривав змісту переговорів.

За даними Axios, під час московської поїздки Реткліфф порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною. Видання також писало, що глава ЦРУ запропонував ідею тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Українську сторону американські посадовці поінформували про результати московських контактів.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Зустріч українського та американського президентів очікується у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Сторони вже домовилися про особистий контакт під час перебування Трампа та Зеленського у США.

Окремо останніми днями увага Вашингтона прикута до ударів України по російській енергетичній інфраструктурі. За даними Axios, Трамп закликав Київ не завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах Росії, пов'язуючи атаки з ситуацією на світовому ринку дизельного пального.

Нагадаємо, наприкінці серпня Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви. «Главком» писав про деталі поїздки директора ЦРУ та контакти американського посадовця з російською стороною.

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Теги: розвідка ЦРУ Володимир Зеленський президент Стів Віткофф Джаред Кушнер

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