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ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді
Розгляд скарг назначено в Дніпровському апеляційному суді на 05 грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

У справу втрутилася Дніпропетровська окружна прокуратура, яка подала окрему апеляційну скаргу

Дніпропетровська прокуратура втрутилася у судовий процес між мешканцями села Шевченко та агрофірмою «Наукова» щодо права на спірні земельні ділянки, стверджуючи, що у людей немає прав на землю. Про це заявив голова громадської організації «Громада Придніпров’я» Геннадій Олешко, повідомиляє «ДС».

«Понад тридцять років Агрофірма «Наукова» користується великими масивами земель, які розташовані на території Миколаївської ОТГ, на підставі державного акту про право на постійне користування землею, який двічі визнавався недійсним в судовому порядку.

Так, у справі №А9/366 (А12/64-А1/103) рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16 жовтня 2002 року, зміненим постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08 січня 2003 року, а також рішенням цього ж суду від 23.04.2023 року по справі №Н32/20 (Н25/106-Н22/283) визнано недійсним Державний акт на право постійного користування землею серії ДП ДН 034201, виданим Агрофірмі «Наукова» Дніпропетровською районною Радою народних депутатів Дніпропетровського району Дніпропетровської області 16.12.1998 року, в частині передачі в постійне землекористування земель, які розташовані в межах Миколаївської та Орджонікідзевської сільських рад.

Прикриваючись недійсним державним актом, Агрофірма «Наукова» створює для людей постійні перешкоди в передачі їм в приватну власність земель для ведення особистого господарства. При цьому, протягом останніх десятиліть підприємство не проводить господарської діяльності в цьому районі, а все майно, яке було свого часу надано державою для функціонування підприємства, зруйновано або приведено в занепад.Люди дуже обурені ситуацією, що склалася», – написав Геннадій Олешко.

За його словами, суд підтримав позицію мешканців та встановив відсутність у Агрофірми прав на спірні земельні ділянки, але у справу втрутилася Дніпропетровська окружна прокуратура, яка подала окрему апеляційну скаргу.

ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді фото 1
ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді фото 2

«Наразі Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області, вирішуючи судовий спір між Агрофірмою та мешканцями с. Шевченко, що входить до складу Миколаївської сільської ради, прийняв рішення від 10.08.2023 року в межах справи №175/984/23, в якому підтримав позицію мешканців та встановив відсутність у Агрофірми прав на спірні земельні ділянки.

Однак, Наукова продовжила оскаржувати рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку. Більш за те, у справу втрутилась Дніпропетровська окружна прокуратура, яка прикриваючись інтересами держави, подала окрему апеляційну скаргу. Розгляд скарг назначено в Дніпровському апеляційному суді на 05 грудня 2023 року і місцеві мешканці з нетерпінням очікують судового засідання, оскільки впевнені, що апеляційний суд закріпить позитивний результат, чим припинить знущання Агрофірми «Наукова» над жителями Миколаївської об’єднаної територіальної громади», – зазначив голова ГО «Громада Придніпров’я».

Теги: суд вчитель майно громада прокуратура

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