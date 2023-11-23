Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд зобов’язав УПЦ МП звільнити приміщення Михайлівської церкви у Переяславі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд зобов’язав УПЦ МП звільнити приміщення Михайлівської церкви у Переяславі
фото: wikipedia.org

Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяславі на Київщині. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики..

Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України. «Сьогодні, 23 листопада 2023 року, Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України», – йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському. Старовинну Здвиженську церкву в Карвасарах (м. Кам’янець-Подільський) мають передати у власність Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

Також Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі.

Теги: церква Московська церква в Україні суд Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обласна влада рапортує про відновлення пошкодженого російськими окупантами будинку. Яка якість цього ремонту перевірили незалежні експерти
Відбудова Київщини. Секрет неймовірного успіху головного підрядника Війна і бізнес
16 листопада, 15:26
Суд не уповноважений скасувати рішення комісії, однак він може встановити порушення її проведення
Мінохорони здоров’я повідомило, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
8 листопада, 09:19
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
10 листопада, 03:44
Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада
Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада
10 листопада, 21:00
Релігійна громада Свято-Троїцької церкви майже одноголосно проголосувала за перехід до ПЦУ
Столітня церква Ірпеня перейшла до ПЦУ
25 жовтня, 18:25
Пориви вітру сягають 17-22 м/с
На Київ та область обрушився ураганний вітер
28 жовтня, 06:36
У залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти
Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід
27 жовтня, 15:57
Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер відзначається 21 листопада
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
2 листопада, 07:55
Росіяни обстріляли церкву у Херсоні (фото)
Росіяни обстріляли церкву у Херсоні (фото)
9 листопада, 16:02

Новини

У Києві очікується сильний снігопад: які обмеження буде запроваджено
У Києві очікується сильний снігопад: які обмеження буде запроваджено
До 50 см снігу: на Київщину насувається негода
До 50 см снігу: на Київщину насувається негода
Вигнання з Лаври: УПЦ МП вимагає від заповідника 100 млн грн
Вигнання з Лаври: УПЦ МП вимагає від заповідника 100 млн грн
У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух
У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух
Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного
Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного
У столиці пішов крижаний дощ: влада звернулася до водіїв
У столиці пішов крижаний дощ: влада звернулася до водіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7272
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua