Суд зобов’язав УПЦ МП звільнити приміщення Михайлівської церкви у Переяславі

Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяславі на Київщині. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики..

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Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України. «Сьогодні, 23 листопада 2023 року, Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському. Старовинну Здвиженську церкву в Карвасарах (м. Кам’янець-Подільський) мають передати у власність Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

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Також Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі.