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    10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Сьогодні є гарний причина поласувати чорним шоколадом - 10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Сьогодні є гарний причина поласувати чорним шоколадом
    фото з відкритих джерел

    Справа, зроблена всією сім'єю, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими

    Сьогодні, у понеділок, 10 січня, у світі відзначають:

    • День своєрідних людей

    Свято на честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності людини.

    • День чорного шоколаду

    • День вдячності кімнатним рослинам

    • Сейдзін-но хі або День повноліття

    Церемонія для дорослих в Японії. Державне японське свято, яке відзначається у другий понеділок січня. Нагадаємо, що повноліття в країні настає в 21 рік.

    • Яке релігійне свято

    Православна церква відзначає день пам'яті 20 тис. мучеників, а за народним календарем святкують день домочадців або Різдвяний м'ясоїд.

    Різдвяний м'ясоїд не відноситься до категорії великих свят, але й звичайним його теж не можна назвати. На столі наших пращурів з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, отже, свіжого м'яса було вдосталь.

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    У п'ятницю та середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть було прислів'я: «М'ясне – у м'ясоїда, а пісному – своя черга».

    Народні прикмети та традиції

    • Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
    • Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.
    • Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
    • Справа, зроблена всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими.
    • Щоб у сім'ї завжди був мир та спокій, дістаньте четвергову сіль та додайте її до приготовлених страв.
    • Люди, які зіграли 10 січня весілля, житимуть довго та щасливо.
    • Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.
    • Якщо відсиріла сіль, буде негода.
    • Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
    • Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
    • Якщо у водоймі риба неспокійно веде себе, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.
    • Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
    • Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.

    Що не можна робити сьогодні

    Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх упустіть і пригостить чимось смачним. Не можна не пускати. Їхній візит принесе вам здоров'я та добробут, а також захистить будинок від пристріту та псування.

    Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати. Також у цей день заборонено брехати.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 10 січня, іменини відзначають Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.

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    Теги: церква весілля урожай будинок снігопад негода традиції риба літо
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    10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони