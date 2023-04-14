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14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день варто утриматися від виконання важливих справ
фото з вільних джерел

Не грішіть обжерливістю – вживайте просту і пісну їжу

Сьогодні, 14 квітня, святкують Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень, День «Подивись на небо», також цього дня започатковано Всесвітній фестиваль вівсянки, Віряни вшановують пам'ять Марії Єгипетської.

Міжнародний день раптового сміху (International Moment of Laughter Day)

Подія була вигадана письменником і оратором Іззі Гезеллом 1997 року. Головна мета цього дня — нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявляння емоцій.

Здавна відомо, що сміх здатний оздоровити людину, зменшити нервову напругженість допомогти боротися зі стресом. Що потрібно зробити цього дня? Обов'язково спробуйте посміятися від душі, розвеселіть друзів і рідних.

День високих досягнень (Reach as High as You Can Day)

Хоча це і неофіційне, але надихаюче та позитивне свято, яке допомагає залучити до нових важливих справ, досягати кращих результатів, прагнути до успіху.

А ще це чудова можливість наважитися на щось кардинально нове для себе, перестати задовільнятися малим і зробити перший крок на шляху до своєї мрії.

День «Подивись на небо»

Ця подія була створена для того, щоб ми могли зупинитися, поглянути в небо і помилуватися його красою.

Свято було засноване на честь основоположника організації «За просторе небо» Джека Бордера. Він був колишнім журналістом телекомпанії WBZ-TV і три десятиліття свого життя витратив на особливу місію – заохочував людей залишати свої справи на мить і просто дивитися в небо.

Всесвітній фестиваль вівсянки

Свято щорічно припадає на другу п'ятницю квітня і проводиться у американському місті Сент-Джордж. Фестиваль триває три дні, а започаткував його працівник місцевого супермаркету Білл Гантер, який одного разу помітив як активно продається вівсянка у його рідному місті і вирішив розповісти про це світові.

Цими днями жителі Сент-Джорджа влаштовують різноманітні конкурси з використанням вівсяної каші, танцюють, куштують смачні страви і розважаються.

Яке сьогодні церковне свято

14 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Свята народилася в середині V століття в Єгипті.

У віці 12 років покинула батьківську домівку, щоб вирушити до Олександрії. Вела блудливе життя за молодості, але потім покаялася. Сталося це тоді, коли Марія і інші прочани відвідали Храм Гробу Господнього. На вході вона зрозуміла, що вела грішне життя. Відтоді поселилася дівчина в пустелі, щоденно молилася і спокутувала свої гріхи майже 50 років.

Що не можна робити цього дня

  • Не грішіть обжерливістю – вживайте просту і пісну їжу.

     

  • Не плануйте важливі справи.

     

  • Не танцюйте і не співайте, краще помолитися.

     

  • Не можна лихословити, лаятися, ображати інших.

     

  • Не пийте алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 14 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: 14 квітня гроза, значить літо буде засушливим;

     

  • сира погода – до гарного врожаю грибів;

     

  • ясне небо вночі – на хороший урожай цього року;

     

  • розлилася вода – буде хороший сінокіс;

     

  • сині хмари – до наближення тепла;

     

  • гримить грім – буде ясне і тепле літо.

В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.

Іменини

Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.

Теги: традиції свята

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