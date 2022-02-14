14 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

14 лютого обов’язково потрібно провести день з друзями

14 лютого в Україні 14 лютого святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У світі в цей день відзначають День усіх закоханих, День комп'ютерника, а віряни вшановують пам'ять Святого Валентина. Крім того, у світі святкується Міжнародний день дарування книг.

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

А в Україні 14 лютого святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Саме в цей день 1994 року було підписано наказ про створення спеціальних військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

Це дуже нелегка і небезпечна професія, адже військові, які пов’язані з цією сферою, займаються захистом населення від небезпечного впливу хімічно, радіаційної чи біологічної зброї.

Міжнародний день дарування книг

А ще 14 лютого святкують Міжнародний день дарування книг. Подія з’явилася в США 2014 року, коли власниця сайту, де продавались дитячі книги, Еммі Бродмур поділилась ідеєю добровільного обміну книгами. Мета цього свята – зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек.

14 лютого прийнято дарувати книги своїм друзям, близьким та просто знайомим. Цікавий факт: найважча у світі книга «Суперкнига» має вагу 253 кг. Її довжина перевищує 3 метри.

День комп'ютерника

14 лютого своє професійне свято святкують всі комп’ютерники, адже це День комп'ютерника. Дату обрали не випадково. Адже 1946 року саме 14 лютого був створений перший у світі електронний комп’ютер ENIAC, щоб виконувати різноманітні розрахунки, видавати відповіді на запитання.

Цього дня прийнято вітати всіх тих, хто так чи інакше пов’язаний зі сферою інформаційних технологій.

В Україні свято вперше відсвяткували 2009 року.

Що не можна робити в цей день:

14 лютого забороняється байдикувати і просто лежати у ліжку.

Не варто переїдати і зловживати алкоголем.

14 лютого не потрібно сваритися, лихословити.

Не починайте нові справи.

Народні прикмети і традиції на 14 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на небі до вечора хмари, значить найближчі дні будуть погожими;

в ніч на 14 лютого небо вкрите зорями до швидкого приходу весни;

погода 14 лютого вказує на те, якою буде весна: якщо тепло, то і найближчі 30 днів буде тепло;

йде сніг на часті весняні дощі;

якщо 14 лютого мороз, значить весна прийде пізно і буде холодною.

14 лютого обов’язково потрібно провести день з друзями, навіть якщо у вас немає пари. Адже це чудовий шанс зустріти свою другу половинку.

Іменини

Іменини у Петра, Трифона, Миколи, Василя і Давида.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.