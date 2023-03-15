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15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У світі сьогодні відзначають День захисту прав споживачів
фото: gettyimages

Сьогодні не можна багато і важко працювати

15 березня в народі вшановують Федотів день, а у світі відзначається Всесвітній день захисту прав споживача.

Федотів день

У православному світі 15 березня згадують про священномученика Федота єпископа Киринейського. За народним календарем дата називається Федот-вітронос або просто день Федота, тому що зазвичай в цей день дме сильний вітер. У слов'ян вважалося, що це нещасливий вітер, що приносить із собою захворювання та застуди. 

Всесвітній день захисту прав споживачів 

Щороку 15 березня у всьому світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів. Саме в цей березневий день в 1961 році президент Америки Джон Ф. Кеннеді звернувся до Конгресу і вперше охарактеризував поняття «споживач» і назвав чотири основних його права: на інформацію, на безпеку, на вибір і право бути почутим.

Що не можна робити цього дня: 

  • Варто утриматися від скандалів, сварок, а також гучних веселощів.
  • Не варто можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.
  • Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.
  • Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.
  • Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Народні прикмети та традиції:

  • Теплий день – до ранньої та теплої весни.
  • Якщо погода погана, то весна буде пізньою.
  • Який день, таке і літо: теплий – до теплого і мокрого літа, морозний – до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим.
  • Сонце опівдні – до багатого врожаю хліба.

Іменини:

15 березня іменини святкують: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Теги: свято традиції

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