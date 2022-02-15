15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня не зайвим буде ще раз підтримати діток, які борються зі страшною недугою

Сьогодні віряни йдуть до церкви, адже відзначається велике православне свято

У вівторок, 15 лютого, у світі відзначається:

День комп’ютерника

Дата 15 лютого неофіційно закріпилася як професійне свято усіх, чия робота пов’язана з комп’ютерами.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні

В Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлений Указом президента №180/2004 від 11-го лютого 2004-го року і щорічно відзначається 15 лютого.

Міжнародний день операційної медичної сестри

Міжнародний день онкохворої дитини

У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак.

З 2003 року 15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня – покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.

В Україні ця дата відзначається з 2003 року. У цей день проводиться ряд акцій, що призвані звернути увагу суспільства на проблеми онкохворих дітей, такі як фотовистави (наприклад, «Миті життя»), акція «Запали свічку» та інші.

Народні прикмети:

Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл.

Відлига – жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро.

Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.

Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.

Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.

Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Гаврило та Агафодор.