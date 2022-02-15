15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні віряни йдуть до церкви, адже відзначається велике православне свято
У вівторок, 15 лютого, у світі відзначається:
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День комп’ютерника
Дата 15 лютого неофіційно закріпилася як професійне свято усіх, чия робота пов’язана з комп’ютерами.
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День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні
В Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлений Указом президента №180/2004 від 11-го лютого 2004-го року і щорічно відзначається 15 лютого.
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Міжнародний день операційної медичної сестри
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Міжнародний день онкохворої дитини
У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак.
З 2003 року 15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня – покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.
В Україні ця дата відзначається з 2003 року. У цей день проводиться ряд акцій, що призвані звернути увагу суспільства на проблеми онкохворих дітей, такі як фотовистави (наприклад, «Миті життя»), акція «Запали свічку» та інші.
Народні прикмети:
- Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл.
- Відлига – жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро.
- Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.
- Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.
- Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.
- Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.
Іменини
Цього дня іменини святкують: Гаврило та Агафодор.