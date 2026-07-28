Трамп оцінив стійкість України та почав інакше сприймати Зеленського – WSJ

Американського президента вразили стійкість українського лідера, удари по території РФ та розвиток українських дронових технологій

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WSJ.

За даними видання, раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.Співрозмовники WSJ зазначили, що Трампа вразила здатність українського лідера продовжувати боротьбу, зокрема здійснювати операції на території Росії. Також американський президент звернув увагу на розвиток українських безпілотних технологій.

На зміну ставлення Трампа вплинули кілька зустрічей із Зеленським на полях міжнародних самітів. Український президент намагався налагодити контакт із американським колегою, а європейські лідери паралельно працювали над покращенням відносин між Києвом і Вашингтоном. Окремо Трампа зацікавили можливості української дронової галузі. Американський президент звернув увагу на те, як Україна використовує безпілотники для захисту від атак – зокрема на тлі досвіду США у війні з Іраном.

Один із високопосадовців Білого дому заявив, що Трамп «любить переможців», а Зеленський, на думку американського лідера, дедалі більше відповідає цьому образу. Водночас майбутня зустріч Трампа і Зеленського може стати новим випробуванням для їхніх відносин. Адже позиції американського президента можуть швидко змінюватися.

Представник Білого дому заявив, що Трамп і його команда прагнуть відігравати конструктивну роль у завершенні війни Росії проти України та готові вести переговори з обома сторонами. За його словами, американський президент зберігає оптимізм щодо можливості укладення мирної угоди.

На сприйняття Трампом України, ймовірно, вплинули не лише політичні контакти. Як пише WSJ, під час зустрічі в Овальному кабінеті український боксер Олександр Усик сказав американському президенту, що українці є «борцями та переможцями».

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США і планує зустрітися з Трампом та його командою. Серед головних питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпрацю між країнами. Раніше український лідер розповів про переломний момент у відносинах із Трампом. Ним стала коротка особиста зустріч у Ватикані у квітні 2025 року.