16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Варто бути обережними з гострими предметами
Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають кілька свят:
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Всесвітній день здoрoвoгo харчування
Здорове, правильне харчування, є одним з найбільш значущих аспектів способу життя людини і факторів його здоров’я. Мета Всесвітнього дня здoрoвoгo харчування – залучення уваги громадськості до проблем харчування в сучасному суспільстві. Відзначається «Всесвітній день здoрoвoгo харчування » щорічно 16 жовтня.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80 відсотків усіх захворювань пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40 відсотків з них пов’язані безпосередньо з фактором харчування людини.
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Міжнародний день продовольства
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Всесвітній день анестезіолога
У 1846 році в Бостоні стоматолог Томас Мортон перший успішно провів операцію під ефірним наркозом.
День алерголога Професійне свято лікарів алергологів-імунологів відзначається щорічно 16 жовтня.
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День керівника або День боса
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День працівників целюлозно-паперової промисловості
Професійне свято працівників целюлозно-паперової промисловості України встановлене Указом Президента України від 1 жовтня 2008 року, святкується щорічно в третю суботу жовтня і має назву «День працівніків целюлозно-паперової промісловості».
Яке сьогодні церковне свято
16 жовтня вшановується пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив у I столітті на території Афін. Переказ свідчить, що Діонісій був учнем святого Павла, який згодом висвятив його на посаду єпископа в своєму рідному місті. У 95 році за наказом папи Климента Діонісій був відправлений у Галлію для того щоб проповідувати християнську віру. Однак там приблизно через рік він був схоплений язичниками і убитий.
Саме Діонісію історики приписують кілька творів під назвою «Ареопагітики», які справили істотний вплив на розвиток християнської віри та її філософії.
Народні прикмети
- Якщо людина народилася 16 жовтня, то її талісманом є гранат, а сам іменинник володіє здібностями до лікування.
- Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.
- Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.
- Горобці перелітають зграйками з місця на місце – чекайте негоди.
- Якщо миші копають нори на південну сторону – зима буде холодною.
Традиції та звичаї
- У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Втім, є раціональне пояснення, згідно з яким, нестабільна погода часто приводила до простудних захворювань. Вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кора – її завжди намагалися носити з собою. У хаті ж також зазвичай намагалися на всяк випадок тримати осинове поліно.
- Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліно лягали і відпочивали деякий час. Використовували цибулю, часник, редьку і сіль, які, вважалося, відлякують нечисть.
- Селяни 16 жовтня побоювалися пристріту і читали велику кількість замовлянь від нечистої сили та осінньої лихоманки.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна робити хірургічні операції
- Краще утриматися від поїздок на машині
- Варто бути обережними з гострими предметами
Іменини
У суботу, 16 жовтня, іменини відзначають Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга.