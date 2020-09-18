18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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18 вересня за народним календарем День Єлизавети і Захарія

Ворожіння і пророкування в цей день неодмінно збуваються

Сьогодні, 18 вересня, у світі відзначають Всесвітній день моніторингу якості води та День Єлизавети і Захарія.

Яке сьогодні свято

18 вересня за народним календарем День Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання.

Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок.

Традиції та звичаї на 18 вересня

Згідно з народними повір’ями, 18 вересня вважали нещасливим. Говорили, що всі ворожіння і пророкування в цей день виявляються правдивими.

18 вересня також прийнято було виганяти лихоманку березовими віниками. Вважалося, що нечиста сила нікого не потурбує взимку після проведення такого обряду.

Говорили, що людина, народжена на Захарія і Єлизавету, володіє надприродними здібностями, і злі духи її не чіпають. Тому, такі люди часто працювали пастухами, щоб захистити стадо від диких звірів. Крім того, вірили, що, якщо така людина накосить сіна, то тварини будуть їсти його з особливим задоволенням, а корови стануть давати смачне молоко.

Сьогодні прийнято молитися святим Захарію та Єлизаветі. Бездітні просять у них про народження дитини.

Жінки 18 вересня моляться до святих про жіноче щастя.

Народні прикмети на 18 вересня

Ворожіння і пророкування в цей день неодмінно збуваються

Листя пожовкло раніше покладеного терміну, прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою

Якщо людина народилася 18 вересня, то її талісманом є камінь амазоніт

Якщо 18 вересня листя горобини пожовкли, то зима настане рано і буде холодною

Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь

Що не можна робити сьогодні

Не варто пускати незнайомців до будинку

Не рекомендується пригощати когось продуктами

Не слід ходити у брудному одязі

Хто сьогодні святкує день ангела:

У п'ятницю, 18 вересня, іменини відзначають Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.