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    19 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    18 березня відзначають Всесвітній день сну

    Сьогодні не можна залишати відкритими вхідні двері або вікна

    Сьогодні, 19 березня, православні християни вшановують пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. У світі відзначають Всесвітній день сну і Міжнародний день клієнта.

    Крім того, сьогодні п'ятий день Великого посту.

    Всесвітній день сну

    Сон – особлива форма існування організму / Фото з відкритих джерел
    Сон – особлива форма існування організму / Фото з відкритих джерел

    Вперше Всесвітній день сну (World Sleep Day) пройшов 14 березня 2008 року за ініціативою Міжнародного комітету дня сну Міжнародної асоціації медицини сну і з тих пір проводиться щорічно, в п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Щороку заходи в рамках дня присвячені певній темі.

    Сон – особлива форма існування організму, не менш складна, ніж денне неспання. Під час правильного протікання сну організм відновлює сили, витрачені на денну активність, «приводить себе в порядок». Саме тому здорова людина прокидається з відчуттям свіжості і припливу сил.

    У Всесвітній день сну активізується соціальна реклама, влаштовуються конференції і симпозіуми, присвячені підвищенню обізнаності про важливість сну, проблемам сну і впливу розладів, пов'язаних з його порушенням, на здоров'я людини і суспільство в цілому.

    Міжнародний день клієнта

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    У галузях виробництва і надання товарів і послуг щодня посилюється боротьба за клієнтів. З метою підтримки постійних і залучення нових споживачів підприємці заснували свято.

    Міжнародний день клієнта відзначається щорічно 19 березня. Він носить неофіційний характер. Організаторами свята виступили російські та латвійські бізнесмени. Вони заснували його в 2010 році на честь своїх споживачів. Цю ідею незабаром підхопили підприємці з інших країн Європи і Америки. Поступово свято отримало всесвітній масштаб.

    У Міжнародний день клієнта транснаціональні корпорації і приватні фірми проводять акції, розіграші, лотереї. Вони вручають покупцям безкоштовні сувеніри, надають знижки і додаткові бонуси.

    Ким би не була людина – продавцем або покупцем, не варто забувати про два правила:

    • Перше – бути ввічливим.

    • Друге – читай перше правило.

    Костянтинові кола

    Віряни вшановують пам'ять святого Костянтина / Фото з відкритих джерел
    Віряни вшановують пам'ять святого Костянтина / Фото з відкритих джерел

    Народне свято Костянтинові кола відзначається 19 березня (за старим стилем – 6 березня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. Назва «Кола» свято отримало на честь обряду витоптування снігу навколо колодязя.

    Святий Костянтин жив в IX столітті. Був воїном. Він залишив священний сан заради захисту рідного міста Амморея від сарацинів. Разом з 41 захисником Костянтина схопили і доставили в Сирію. Сім років мусульмани намагалися змусити християнських воїнів відректися від православ'я і прийняти іслам, але першими здалися в цій духовній сутичці. Щоб поразка не виглядало настільки жалюгідною, всіх християн (Костянтина, в тому числі) стратили. Їх тіла скинули в річку Євфрат.

    Що не можна робити сьогодні:

    • вживати алкогольні напої;
    • залишати відкритими вхідні двері або вікна;
    • ходити до лісу;
    • прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки;
    • пліткувати і обговорювати чуже особисте життя;
    • вживати лайливі слова і думати погано про інших.

    Народні прикмети:

    • морозний день – чекай швидкої весни і теплого сухого літа.
    • ранкові заморозки означають подібну погоду ще на місяць.
    • якщо застукав дятел – це до довгих холодів.
    • 19 березня не можна пити з чужого колодязя.

    Хто святкує день ангела:

    У п'ятницю, 19 березня, іменини відзначають Юліан, Федір, Теодор, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.

    Теги: свята православна церква традиції
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