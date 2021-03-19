19 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна залишати відкритими вхідні двері або вікна

Сьогодні, 19 березня, православні християни вшановують пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. У світі відзначають Всесвітній день сну і Міжнародний день клієнта.

Крім того, сьогодні п'ятий день Великого посту.

Всесвітній день сну

Сон – особлива форма існування організму / Фото з відкритих джерел

Вперше Всесвітній день сну (World Sleep Day) пройшов 14 березня 2008 року за ініціативою Міжнародного комітету дня сну Міжнародної асоціації медицини сну і з тих пір проводиться щорічно, в п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Щороку заходи в рамках дня присвячені певній темі.

Сон – особлива форма існування організму, не менш складна, ніж денне неспання. Під час правильного протікання сну організм відновлює сили, витрачені на денну активність, «приводить себе в порядок». Саме тому здорова людина прокидається з відчуттям свіжості і припливу сил.

У Всесвітній день сну активізується соціальна реклама, влаштовуються конференції і симпозіуми, присвячені підвищенню обізнаності про важливість сну, проблемам сну і впливу розладів, пов'язаних з його порушенням, на здоров'я людини і суспільство в цілому.

Міжнародний день клієнта

У галузях виробництва і надання товарів і послуг щодня посилюється боротьба за клієнтів. З метою підтримки постійних і залучення нових споживачів підприємці заснували свято.

Міжнародний день клієнта відзначається щорічно 19 березня. Він носить неофіційний характер. Організаторами свята виступили російські та латвійські бізнесмени. Вони заснували його в 2010 році на честь своїх споживачів. Цю ідею незабаром підхопили підприємці з інших країн Європи і Америки. Поступово свято отримало всесвітній масштаб.

У Міжнародний день клієнта транснаціональні корпорації і приватні фірми проводять акції, розіграші, лотереї. Вони вручають покупцям безкоштовні сувеніри, надають знижки і додаткові бонуси.

Ким би не була людина – продавцем або покупцем, не варто забувати про два правила:

Перше – бути ввічливим.

Друге – читай перше правило.

Костянтинові кола

Віряни вшановують пам'ять святого Костянтина / Фото з відкритих джерел

Народне свято Костянтинові кола відзначається 19 березня (за старим стилем – 6 березня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. Назва «Кола» свято отримало на честь обряду витоптування снігу навколо колодязя.

Святий Костянтин жив в IX столітті. Був воїном. Він залишив священний сан заради захисту рідного міста Амморея від сарацинів. Разом з 41 захисником Костянтина схопили і доставили в Сирію. Сім років мусульмани намагалися змусити християнських воїнів відректися від православ'я і прийняти іслам, але першими здалися в цій духовній сутичці. Щоб поразка не виглядало настільки жалюгідною, всіх християн (Костянтина, в тому числі) стратили. Їх тіла скинули в річку Євфрат.

Що не можна робити сьогодні:

вживати алкогольні напої;

залишати відкритими вхідні двері або вікна;

ходити до лісу;

прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки;

пліткувати і обговорювати чуже особисте життя;

вживати лайливі слова і думати погано про інших.

Народні прикмети:

морозний день – чекай швидкої весни і теплого сухого літа.

ранкові заморозки означають подібну погоду ще на місяць.

якщо застукав дятел – це до довгих холодів.

19 березня не можна пити з чужого колодязя.

Хто святкує день ангела:

У п'ятницю, 19 березня, іменини відзначають Юліан, Федір, Теодор, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.