19 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна залишати відкритими вхідні двері або вікна
Сьогодні, 19 березня, православні християни вшановують пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. У світі відзначають Всесвітній день сну і Міжнародний день клієнта.
Крім того, сьогодні п'ятий день Великого посту.
Всесвітній день сну
Вперше Всесвітній день сну (World Sleep Day) пройшов 14 березня 2008 року за ініціативою Міжнародного комітету дня сну Міжнародної асоціації медицини сну і з тих пір проводиться щорічно, в п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Щороку заходи в рамках дня присвячені певній темі.
Сон – особлива форма існування організму, не менш складна, ніж денне неспання. Під час правильного протікання сну організм відновлює сили, витрачені на денну активність, «приводить себе в порядок». Саме тому здорова людина прокидається з відчуттям свіжості і припливу сил.
У Всесвітній день сну активізується соціальна реклама, влаштовуються конференції і симпозіуми, присвячені підвищенню обізнаності про важливість сну, проблемам сну і впливу розладів, пов'язаних з його порушенням, на здоров'я людини і суспільство в цілому.
Міжнародний день клієнта
У галузях виробництва і надання товарів і послуг щодня посилюється боротьба за клієнтів. З метою підтримки постійних і залучення нових споживачів підприємці заснували свято.
Міжнародний день клієнта відзначається щорічно 19 березня. Він носить неофіційний характер. Організаторами свята виступили російські та латвійські бізнесмени. Вони заснували його в 2010 році на честь своїх споживачів. Цю ідею незабаром підхопили підприємці з інших країн Європи і Америки. Поступово свято отримало всесвітній масштаб.
У Міжнародний день клієнта транснаціональні корпорації і приватні фірми проводять акції, розіграші, лотереї. Вони вручають покупцям безкоштовні сувеніри, надають знижки і додаткові бонуси.
Ким би не була людина – продавцем або покупцем, не варто забувати про два правила:
-
Перше – бути ввічливим.
- Друге – читай перше правило.
Костянтинові кола
Народне свято Костянтинові кола відзначається 19 березня (за старим стилем – 6 березня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті 42-х мучеників з міста Амморея – Костянтина та інших. Назва «Кола» свято отримало на честь обряду витоптування снігу навколо колодязя.
Святий Костянтин жив в IX столітті. Був воїном. Він залишив священний сан заради захисту рідного міста Амморея від сарацинів. Разом з 41 захисником Костянтина схопили і доставили в Сирію. Сім років мусульмани намагалися змусити християнських воїнів відректися від православ'я і прийняти іслам, але першими здалися в цій духовній сутичці. Щоб поразка не виглядало настільки жалюгідною, всіх християн (Костянтина, в тому числі) стратили. Їх тіла скинули в річку Євфрат.
Що не можна робити сьогодні:
- вживати алкогольні напої;
- залишати відкритими вхідні двері або вікна;
- ходити до лісу;
- прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки;
- пліткувати і обговорювати чуже особисте життя;
- вживати лайливі слова і думати погано про інших.
Народні прикмети:
- морозний день – чекай швидкої весни і теплого сухого літа.
- ранкові заморозки означають подібну погоду ще на місяць.
- якщо застукав дятел – це до довгих холодів.
- 19 березня не можна пити з чужого колодязя.
Хто святкує день ангела:
У п'ятницю, 19 березня, іменини відзначають Юліан, Федір, Теодор, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.