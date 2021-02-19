19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо сьогодні морози посилилися – до бурхливої весни

Сьогодні, 19 лютого, світова спільнота відзначає Всесвітній день китів, День змішування різних фарб, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти і День орнітолога.

Яке сьогодні релігійне свято

19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.

Народні прикмети й традиції

Морози посилилися – до бурхливої весни.

Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.

Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.

Відлига в цей день – до поганого удою у корів.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.

Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.

Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 19 лютого, іменини відзначають Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.