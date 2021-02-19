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    19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    19 лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день китів - 19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    19 лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день китів

    Якщо сьогодні морози посилилися – до бурхливої весни

    Сьогодні, 19 лютого, світова спільнота відзначає Всесвітній день китів, День змішування різних фарб, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти і День орнітолога.

    Яке сьогодні релігійне свято

    19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.

    Народні прикмети й традиції

    • Морози посилилися – до бурхливої весни.
    • Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.
    • Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.
    • Відлига в цей день – до поганого удою у корів.

    Що не можна робити сьогодні

    • Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.
    • Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.
    • Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 19 лютого, іменини відзначають Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.

    Теги: свята традиції
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