19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо сьогодні морози посилилися – до бурхливої весни
Сьогодні, 19 лютого, світова спільнота відзначає Всесвітній день китів, День змішування різних фарб, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти і День орнітолога.
Яке сьогодні релігійне свято
19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.
Народні прикмети й традиції
- Морози посилилися – до бурхливої весни.
- Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.
- Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.
- Відлига в цей день – до поганого удою у корів.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.
- Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.
- Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.
Хто святкує день ангела
У п'ятницю, 19 лютого, іменини відзначають Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.