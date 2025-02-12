Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка

Під Радою спостерігається щонайменше дев'ять автобусів

Під будівлею Верховної Ради України у Києві сьогодні, 12 лютого, з'явилися так звані «автозаки». Про це повідомила народна депутатка України від «Європейської солідарності», членкиня комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина.

«Парад автозаків під Радою... Це так слуги панічно бояться родин військовополонених і зниклих безвісти, які прийшли нагадати про тисячі наших військовослужбовців», – написала нардепка під фото.

На оприлюдненій нардепкою світлині можна помітити щонайменше дев'ять автобусів білого кольору із затемненими вікнами. Біля автобусів поки не видно жодної людини.

На публікацію Федини відреагував народний депутат Микола Тищенко. Він переопублікував її фото і заявив, що зйомка в урядовому кварталі заборонена.

«Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі – заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно! Годі поширювати паніку заради хайпу. Це ганьба та неповага з вашого боку до інших українців», – написав нардеп.

За словами Тищенка, Служба безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширує їх попри заборону під час військового стану, та притягти порушників до відповідальності.

«Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу. Мова про безпеку не тільки всіх працівників урядового, але й про партнерів, які відвідують Київ», додав нардеп.

скриншот допису Тищенка

У відповідь на допис Тищенка читачі його сторінки зауважили, що він сам щойно опублікував фото, яке, за його ж словами, не можна публікувати.

Як відомо, Асоціація родин захисників «Азовсталі» анонсувала акцію, яка мала відбутися сьогодні, 12 лютого о 09:00 на вул. Грушевського, 26, біля блокпоста Верховної Ради

Як зазначили у асоціації, акція запланована на підтримку полонених захисників Маріуполя.

«Це буде можливість для всіх небайдужих висловити свою підтримку тим, хто зараз перебуває в полоні, та їхнім родинам, які чекають на своїх близьких, невідомо скільки часу», – йдеться у анонсі заходу.

Нагадаємо, у Києві регулярно проходять акції в підтримку полонених захисників.

До слова, Україна та Росія 5 лютого провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.