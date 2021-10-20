20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день не варто приймати подарунків від незнайомих людей

У вівторок, 20 жовтня, світова спільнота відзначає Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики, а в Україні – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

У середу, 20 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Сергія Послушливого Печерського. У народі цей день вважають початком зими.

Міжнародний день авіадиспетчера

Фото з відкритих джерел

20 жовтня 1961 року в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів.

Ця подія стала такою значимою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до його дати, — Міжнародного дня авіадиспетчера.

Це свято стало для диспетчерів всього світу можливістю зайвий раз підкреслити значущість своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення і сформулювати плани і цілі на майбутнє.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Фото з відкритих джерел

Щорічно 20 жовтня кулінари всього світу відзначають своє професійне свято, який був заснований конгресом Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств в 2004 році.

Професійне свято кулінарів і кухарів порівняно молода подія. Міжнародна день кухарів був заснований лише в 2004-му році. Це відбулося з ініціативи та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, в яку тоді входило вже близько 8-ми мільйонів представників цієї прекрасної кухарський професії з безлічі країн світу.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

20 жовтня проводиться Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Введено указом президента України від 17 січня 2005 року.

Мета проведення цього Дня – привернути увагу світової спільноти до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. За даними ВООЗ, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

Понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – жінки. Фактори, які підвищують ризик захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадкова і сімейна схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їхня відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління.

Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день

Фото з відкритих джерел

У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».

Традиції і звичаї на Сергія Зимового

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.

У цей день господині за повір’ями:

не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.

Народні прикмети і повір’я

З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.

Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.

Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.

Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

Що не можна робити сьогодні:

У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.

Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.

Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

У цей день не варто приймати подарунки від незнайомих людей. Вважається, що разом із презентами дарувальник може віддати хвороби і невдачі.

Предки не рекомендували в цей день ходити тільки в старих речах, а пропонували вдягнути на себе щось нове. Вважалося, що це може принести удачу.

Іменини

Іменини у Пелагеї, Сергія, Миколи та Леонтія.

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