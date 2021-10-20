20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У цей день не варто приймати подарунків від незнайомих людей
У вівторок, 20 жовтня, світова спільнота відзначає Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики, а в Україні – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.
У середу, 20 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Сергія Послушливого Печерського. У народі цей день вважають початком зими.
Міжнародний день авіадиспетчера
20 жовтня 1961 року в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів.
Ця подія стала такою значимою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до його дати, — Міжнародного дня авіадиспетчера.
Це свято стало для диспетчерів всього світу можливістю зайвий раз підкреслити значущість своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення і сформулювати плани і цілі на майбутнє.
Міжнародний день кухаря і кулінара
Щорічно 20 жовтня кулінари всього світу відзначають своє професійне свято, який був заснований конгресом Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств в 2004 році.
Професійне свято кулінарів і кухарів порівняно молода подія. Міжнародна день кухарів був заснований лише в 2004-му році. Це відбулося з ініціативи та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, в яку тоді входило вже близько 8-ми мільйонів представників цієї прекрасної кухарський професії з безлічі країн світу.
Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози
20 жовтня проводиться Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Введено указом президента України від 17 січня 2005 року.
Мета проведення цього Дня – привернути увагу світової спільноти до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. За даними ВООЗ, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.
Понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – жінки. Фактори, які підвищують ризик захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадкова і сімейна схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їхня відсутність; переривання вагітності; фіброзно-кістозна мастопатія; ожиріння; паління.
Сергій-зимовий, Сергія Печерського, Сергіїв день
У церкві 20 жовтня вшановується пам’ять преподобного Сергія Печерського, який жив у XIII столітті. Його головним подвигом вважається зречення від власної волі – Сергій повністю підкорився своєму настоятелю. Тому, і отримав прізвисько «слухняний».
Традиції і звичаї на Сергія Зимового
Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.
Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.
У цей день господині за повір’ями:
- не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.
- Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.
Народні прикмети і повір’я
- З Сергія зима починається, а на Мотрону (22 листопада) встановлюється.
- Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
- Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
- Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
- Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
- Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
Що не можна робити сьогодні:
- У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.
- Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
- Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.
- У цей день не варто приймати подарунки від незнайомих людей. Вважається, що разом із презентами дарувальник може віддати хвороби і невдачі.
- Предки не рекомендували в цей день ходити тільки в старих речах, а пропонували вдягнути на себе щось нове. Вважалося, що це може принести удачу.
Іменини
- Іменини у Пелагеї, Сергія, Миколи та Леонтія.
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