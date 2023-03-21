21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей

У цей день забороняється сумувати

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначається Міжнародний день лісів, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації та Всесвітній день поезії. Віряни вшановують пам'ять Феофілакта Сповідника.

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Який сьогодні день в Україні та світі

21 березня кожного року світ відзначає День боротьби з дискримінацією. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй ще 26 жовтня 1966 року. Дата святкування обрана на честь дня демонстрації (21 березня 1960 року) у Південно-Африканській Республіці, під час якої поліція вбила 69 мирних демонстрантів.

День боротьби з дискримінацією має за мету залучення суспільства до толерантності й поваги один до одного, бо тільки так світ зможе розвиватись та жити у мирі. ООН наголошує на рівних правах, незалежно від раси чи етнічного походження людини.

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21 березня кожного року планета відзначає важливе екологічне свято – Міжнародний день лісів. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 28 листопада 2012 року у зв’язку величезними втратами лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік).

У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено щорічно відзначати Всесвітній день поезії (World Poetry Day) 21 березня. Перший Всесвітній день поезії пройшов у Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поезія, – йдеться у рішенні ЮНЕСКО, – може стати відповіддю на найгостріші і глибокі духовні питання сучасної людини – але для цього необхідно привернути до неї якомога більше широку суспільну увагу».

Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного. Протягом століть думки і почуття, зодягнені в поетичну форму, проникають в серця людей, нагадуючи, що ми всі одна велика сім'я і що ми, такі різні, насправді дуже схожі один на одного.

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Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 21 березня – день пам’яті Феофілакта Сповідника. Він жив у Константинополі під час іконоборчої єресі в VIII столітті, коли імператор-іконоборець Лев IX Хазар замінив на престолі імператора Костянтина VI.

Також тоді відбулася заміна патріархів, адже святий Павло вирішив добровільно залишити кафедру. На його місце прийшов Тарасій, який був у той час першим імператорським радником. За наполяганнями нового імператора скликали VII Вселенський Собор, який засудив іконоборчу єресь.

Святий Феофілакт був відданим учнем Тарасія. Разом зі святим Михайлом він за благословення патріарха пішов до монастиря на березі Чорного моря. Через кілька років перебування там обоє були висвячені в єпископський сан. Тоді Феофілакт став єпископом Нікодимійським. За час свого єпископства він побудував чимало храмів, будинків для прочан, лікарень, роздавав милостиню і допомагав хворим. Сам не гребував обмивати рани.

Коли знову імператорський трон зайняв іконоборець Лев V Вірменин, святий Феофілакт передбачив йому швидку погибель. За це був відправлений у фортецю Стровіль, де перебував 30 років аж до своєї смерті 845 року.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.

Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти – це може зруйнувати відносини.

У цей день забороняється сумувати – інакше весь рік буде в тузі.

Народні прикмети

День оповитий туманом, значить, будуть заморозки.

Яка погода стоїть весь день, такими будуть і три літніх місяці.

Якщо з південного боку багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.

Жайворонки повернулися додому – весна буде теплою.

Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий хворіти не буде.

Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей.

Садити вербу на своєму подвір'ї – смерть накликати.

Іменини

У вівторок, 21 березня, іменини відзначають Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.