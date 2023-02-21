21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них перебувають під загрозою зникнення

Сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови, покликаний захищати й розвивати мову кожного народу, що існує на планеті

У вівторок 21 лютого у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови, Масляний вівторок і Всесвітній день екскурсовода. Православні християни вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця.

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Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати більше 30% носіїв мови.

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Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення.

Свято, покликане захищати й розвивати мови всіх народів світу, має сво. історію. Саме 21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови.

Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають у країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

Всесвітній день екскурсовода

фото з відкритих джерел

21 лютого кожного року відзначається Всесвітній день екскурсовода. Свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів. Більшість країн світу святкує День екскурсовода, а особливо не оминають цієї події туристичні локації.

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Міжнародний день млинця

Міжнародний день млинця, або Масляний вівторок – особливий день, який відзначається в багатьох країнах світу. Особливо популярним він є у Великобританії, Канаді, США, Австралії, Ірландії, Франції, Іспанії, Італії та Бразилії.

фото з відкритих джерел

Кожна країна має свої особливі традиції в святкування цього дня, але всіх об’єднує головне кулінарне дійство – приготування млинців на пательні та смакування ними. Випадає це свято завжди на вівторок, в залежності від року – в лютому або в березні. Цей вівторок передує початку 40-денного Великоднього посту.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Він став автором опусу «Книга пророка Захарія», котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.

Народні прикмети й традиції

Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.

Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.

Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.

Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.

Собака в снігу валяється – чекай тепла.

Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.

Заборони

У цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.

Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочите людині.

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Іменини

21 лютого День ангела відзначають: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.