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21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них перебувають під загрозою зникнення
фото: Главком

Сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови, покликаний захищати й розвивати мову кожного народу, що існує на планеті

У вівторок 21 лютого у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови, Масляний вівторок і Всесвітній день екскурсовода. Православні християни вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця.

Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати більше 30% носіїв мови.

Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення.

Свято, покликане захищати й розвивати мови всіх народів світу, має сво. історію. Саме 21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови.

Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають у країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

Всесвітній день екскурсовода

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

21 лютого кожного року відзначається Всесвітній день екскурсовода. Свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів. Більшість країн світу святкує День екскурсовода, а особливо не оминають цієї події туристичні локації.

Міжнародний день млинця

Міжнародний день млинця, або Масляний вівторок – особливий день, який відзначається в багатьох країнах світу. Особливо популярним він є у Великобританії, Канаді, США, Австралії, Ірландії, Франції, Іспанії, Італії та Бразилії.

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Кожна країна має свої особливі традиції в святкування цього дня, але всіх об’єднує головне кулінарне дійство – приготування млинців на пательні та смакування ними. Випадає це свято завжди на вівторок, в залежності від року – в лютому або в березні. Цей вівторок передує початку 40-денного Великоднього посту.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Він став автором опусу «Книга пророка Захарія», котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.

Народні прикмети й традиції

  • Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.
  • Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.
  • Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.
  • Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.
  • Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.
  • Собака в снігу валяється – чекай тепла.
  • Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.

Заборони

У цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.

Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочите людині.

Іменини

21 лютого День ангела відзначають: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.

Теги: ЮНЕСКО традиції свято

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