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    Суспільство

    22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній&nbsp;день без автомобіля - 22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля

    Сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих

    Сьогодні, 22 вересня, у світі відзначають День осіннього рівнодення, а віряни вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни.

    Також 22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля. Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни. Праведним Ганні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

    Народні прикмети і традиції

    • Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
    • Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.
    • Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.
    • Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
    • Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
    • Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
    • Ожеледь 22 вересня – до дощу.

    Що не можна робити сьогодні

    • Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.
    • Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.
    • До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

    Іменини

    У вівторок, 22 вересня, іменини відзначають Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.

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