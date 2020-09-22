22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля

Сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих

Сьогодні, 22 вересня, у світі відзначають День осіннього рівнодення, а віряни вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни.

Також 22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля. Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни. Праведним Ганні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

Народні прикмети і традиції

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Ожеледь 22 вересня – до дощу.

Що не можна робити сьогодні

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини

У вівторок, 22 вересня, іменини відзначають Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.