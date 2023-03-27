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27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Щороку 27 березня відзначається Всесвітній день театру
фото: Pixabay

У цей день не рекомендується працювати з гострими предметами, адже це може призвести до серйозного конфлікту

Сьогодні, 27 березня, світова спільнота відзначає Всесвітній день театру, Міжнародний день віскі та День нефролога. Православні віряни вшановують пам'ять преподобного Венедикта.

Всесвітній день театру

Всесвітній день театру був встановлений у 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру. Традиційно він проходить під єдиним гаслом: «Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами». Зазначимо, слово «театр» походить від давньо-грецького слова theatron, що означає «місце, де дивляться». Традиційно в театрі граються два найбільш популярних жанри — комедія і трагедія, символами яких стали театральні маски.

Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. Перша театральна гра відбулася в Єгипті, сюжетом послужили образи єгипетської міфології  історії бога Осіріса. Це було зародженням довгого і міцного зв’язку між театром і релігією. У стародавній Греції театр став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії, а також інших театральних форм.

Міжнародний день віскі

Міжнародний день віскі – неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дата обрана на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують із різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Цей напій можна зберігати у закритих дерев'яних бочках не менше трьох років.

День нефролога

Також 27 березня відзначається День нефролога – професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть із невиліковними хворобами нирок.

День Венедикта

Святий Венедикт Нурсійський був родоначальником західного чернечого руху, автором одного з найважливіших статутів латинської традиції.

У православній традиції шанується як преподобний.

Прикмети

  • Якщо візьмеш у руки ніж або інший гострий предмет, то накликаєш на всю сім’ю нещастя та сильні сварки.
  • Якщо 27 березня мороз, то холодно буде ще тиждень.
  • Почути грім – до родючого літа.
  • Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.
  • Туман у цей день – до непогожого літа.
  • Якщо день морозний, то холод ще тиждень протримається.
  • Кури голосно кричать – до сварки в родині.
  • Якщо корова гірше доїться, то скоро зіпсується погода.
  • Якщо корова відмовляється пити воду або у корови підвищився апетит, найближчим часом піде дощ.

Що не варто робити

  • Не слід лаятися, особливо на кладовищах, могилах і біля храмів. Це вважається великим гріхом.
  • Працювати нині не забороняється, але важко працювати фізично у цей день не варто.
  • Не рекомендується в цю суботу починати нові справи. Успіху в них не буде.

Іменини

У понеділок, 27 березня, День ангела святкують: Бенедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

Теги: театр мистецтво традиції свято

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