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    Суспільство

    27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні&nbsp;&nbsp;у світі відзначають День свекрухи - 27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні  у світі відзначають День свекрухи

    Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні буде справжня зима

    Сьогодні, 27 жовтня, у світі відзначають День свекрухи, а віряни вшановують пам'ять Параскеви Сербської.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

    У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вaгітних і породіль, а також господиню земної вологи.

    Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи, а тому має й інші назви: Льоняниха, Трепальниця. Саме від цього дня жінки приступали до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

    Якщо день пам’яті святої припадав на п’ятницю, відзначали особливе свято − Параскеву П’ятницю. Крім того в народі святу називали Параскевою Грязнухою за те, що цей день зазвичай буває сирим та дощовим.

    Народні прикмети й традиції

    • На Параскеву не буває сухо.
    • Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
    • Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.
    • Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
    • Ворони розкричалися – до відлиги.
    • Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
    • Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
    • Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
    • Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
    • Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.
    • У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.
    • Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 27 жовтня, іменини відзначають Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.

    свята традиції
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