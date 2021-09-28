28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні треба поспостерігати за гусями, щоб визначити погоду

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували

Сьогодні, у вівторок, 28 вересня, у світі відзначають:

Всесвітній день боротьби проти сказу

Має щорічний характер і проводиться 28 вересня. Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людей і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання.

День свободи від голоду

Вперше відзначено 28 вересня 2006 року. Мета заходів – підвищення обізнаності про проблеми глобального голоду.

Міжнародний день безпечного аборту

Вперше був відзначений як день дій боротьби за декриміналізацію абортів у Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок за репродуктивні права (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем безпечного аборту.

Міжнародний день правових знань

Міжнародний день загального доступу до інформації

Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невід'ємною частиною права на свободу вираження поглядів, що відображають міжнародні документи.

Яке релігійне свято

У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів. Правив тут язичник Атанаріх, якого Микита відкрито викривав.

Язичники схопили Микиту і стали примушувати його відректися від своєї віри, але Микита відмовився це зробити. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.

Традиції та звичаї

Вважається, що із 28 вересня дикі гуси відлітають у теплі краї. Також починають стригти овець.

У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки. З ріпи готували безліч різних страв – її варили, парили, їли в сирому вигляді. Також робили з неї кашу. Було розповсюджено багато історій і казок, пов’язаних із ріпою. Одна з найбільш відомих – «Ріпка».

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

Що не можна робити 28 вересня:

Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.

Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.

Також не рекомендується прибирати вдома.

Народні прикмети

Гусак лапу підняв – до холоднечі.

Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.

Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.

На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

Качки пірнають у ставку – до дощу.

Іменини

28 вересня іменини відзначають:

Православні: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.

Католицькі: Вацлав, Марк.



