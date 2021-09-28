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    28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Сьогодні треба поспостерігати за гусями, щоб визначити погоду - 28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Сьогодні треба поспостерігати за гусями, щоб визначити погоду
    Фото з відкритих джерел

    У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували

    Сьогодні, у вівторок, 28 вересня, у світі відзначають:

    • Всесвітній день боротьби проти сказу

    Має щорічний характер і проводиться 28 вересня. Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людей і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання.

    • День свободи від голоду

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    Вперше відзначено 28 вересня 2006 року. Мета заходів – підвищення обізнаності про проблеми глобального голоду.

    • Міжнародний день безпечного аборту

    Вперше був відзначений як день дій боротьби за декриміналізацію абортів у Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок за репродуктивні права (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем безпечного аборту.

    • Міжнародний день правових знань

    • Міжнародний день загального доступу до інформації

    Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невід'ємною частиною права на свободу вираження поглядів, що відображають міжнародні документи.

    Яке релігійне свято

    У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів. Правив тут язичник Атанаріх, якого Микита відкрито викривав.

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    Язичники схопили Микиту і стали примушувати його відректися від своєї віри, але Микита відмовився це зробити. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.

    Традиції та звичаї

    Вважається, що із 28 вересня дикі гуси відлітають у теплі краї. Також починають стригти овець.

    У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки. З ріпи готували безліч різних страв – її варили, парили, їли в сирому вигляді. Також робили з неї кашу. Було розповсюджено багато історій і казок, пов’язаних із ріпою. Одна з найбільш відомих – «Ріпка».

    У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

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    Що не можна робити 28 вересня:

    • Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.
    • Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.
    • Також не рекомендується прибирати вдома.

    Народні прикмети

    • Гусак лапу підняв – до холоднечі.
    • Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
    • Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
    • На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.
    • Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
    • Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
    • Качки пірнають у ставку – до дощу.

    Іменини

    28 вересня іменини відзначають:

    Православні: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.

    Католицькі: Вацлав, Марк.

    Теги: свята традиції
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    28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони