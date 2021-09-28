28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували
Сьогодні, у вівторок, 28 вересня, у світі відзначають:
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Всесвітній день боротьби проти сказу
Має щорічний характер і проводиться 28 вересня. Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людей і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання.
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День свободи від голоду
Вперше відзначено 28 вересня 2006 року. Мета заходів – підвищення обізнаності про проблеми глобального голоду.
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Міжнародний день безпечного аборту
Вперше був відзначений як день дій боротьби за декриміналізацію абортів у Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок за репродуктивні права (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем безпечного аборту.
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Міжнародний день правових знань
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Міжнародний день загального доступу до інформації
Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невід'ємною частиною права на свободу вираження поглядів, що відображають міжнародні документи.
Яке релігійне свято
У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів. Правив тут язичник Атанаріх, якого Микита відкрито викривав.
Язичники схопили Микиту і стали примушувати його відректися від своєї віри, але Микита відмовився це зробити. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.
Традиції та звичаї
Вважається, що із 28 вересня дикі гуси відлітають у теплі краї. Також починають стригти овець.
У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки. З ріпи готували безліч різних страв – її варили, парили, їли в сирому вигляді. Також робили з неї кашу. Було розповсюджено багато історій і казок, пов’язаних із ріпою. Одна з найбільш відомих – «Ріпка».
У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.
Що не можна робити 28 вересня:
- Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.
- Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.
- Також не рекомендується прибирати вдома.
Народні прикмети
- Гусак лапу підняв – до холоднечі.
- Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
- Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
- На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.
- Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
- Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
- Качки пірнають у ставку – до дощу.
Іменини
28 вересня іменини відзначають:
Православні: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.
Католицькі: Вацлав, Марк.