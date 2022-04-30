30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня знахарки збирали трави: вважалося, що вони цілющі

Сьогодні, у суботу, 30 квітня, триває 66 день повномасштабної війни з Росією.

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День прикордонника в Україні

Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року згідно з указом президента.

Всесвітній день ветеринара

Міжнародний день джазу

Відзначають в останню суботу квітня.

Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів.

Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня. Свято присвячене дню пам'яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської.

Історія життя святої Вальпургії

Вальпургія народилася близько 710 року в сім'ї короля Західної Саксонії Річарда. У 11 років вона вступила до монастиря. Одного разу корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив у шторм. Вона кинулася на коліна і стала молитися. Ураган припинився, і море заспокоїлося. Завдяки цьому чуду Вальпургія стала покровителькою моряків.

Ще одне диво сталося після її смерті. Коли останки поклали в нішу скелі Айштадта, звідти проступило живильне масло. Після цього випадку Вальпургу удостоїли лику святої.

На іконах свята зображена з псом, який символізує провідника в потойбічний світ, і трикутним дзеркалом, в якому можна побачити майбутнє.

Містичним свято стало в результаті історії, яка сталася після смерті Вальпургії. Під час реставрації монастиря, в якому її поховали, робочі осквернили її могилу. Після цього один раз уночі тінь святої з'явилася єпископу.

Традиції та обряди

Вальпургієва ніч – свято весни і бенкет відьом. У цей день люди розпалюють багаття, щоб очиститися від злих духів. Влаштовують концерти, хороводи та ігри, підривають петарди.

У ніч на 1 травня в народі прийнято ворожити на майбутнє.

У середні віки в цей день люди виганяли відьом. Для цього вони спалювали на багатті солом'яне опудало, обходили будинки з вогнем, дзвонили в церковні дзвони. Сипали перед порогом будинку пісок або траву, щоб в нього не пробралася нечиста сила.

Знахарки збирали трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу в цей день.

Що не можна робити сьогодні

Категорично забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи, забиратися або працювати по дому.

Народні прикмети

У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.

Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.

Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.

Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.

У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.

Іменини

30 квітня іменини відзначають Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.