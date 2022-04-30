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    30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сьогодні &ndash; День прикордонника - 30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні – День прикордонника
    фото з відкритих джерел

    Цього дня знахарки збирали трави: вважалося, що вони цілющі

    Сьогодні, у суботу, 30 квітня, триває 66 день повномасштабної війни з Росією.

    Також відзначається:

    • Світла субота Великоднього тижня

    • День прикордонника в Україні

    Професійне свято – День прикордонника – відзначається в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року згідно з указом президента.

    • Всесвітній день ветеринара

    Відзначають в останню суботу квітня.

    • Міжнародний день джазу

    Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов в 2012 році. Про введення нової дати до календаря і встановлення її святкування на 30 квітня Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

    Джаз виник в кінці 19 – початку 20 століття в США як синтез африканської та європейської культур і донині залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси і національності і стирає межі між людьми і державами.

    Тому джаз є символом єдності та миру, знижує напруженість у відносинах між людьми, соціальними групами та громадами, сприяє гендерній рівності. Джаз заохочує художнє новаторство, імпровізацію, нові форми творчої діяльності, а також використання традиційних музичних форм при створенні нових жанрів.

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    Джаз сприяє міжкультурному діалогу і надає підтримку молодим людям з маргіналізованих верств суспільства.

    • Вальпургієва ніч

    Вальпургієва ніч відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня. Свято присвячене дню пам'яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської.

    Історія життя святої Вальпургії

    Вальпургія народилася близько 710 року в сім'ї короля Західної Саксонії Річарда. У 11 років вона вступила до монастиря. Одного разу корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив у шторм. Вона кинулася на коліна і стала молитися. Ураган припинився, і море заспокоїлося. Завдяки цьому чуду Вальпургія стала покровителькою моряків.

    Ще одне диво сталося після її смерті. Коли останки поклали в нішу скелі Айштадта, звідти проступило живильне масло. Після цього випадку Вальпургу удостоїли лику святої.

    На іконах свята зображена з псом, який символізує провідника в потойбічний світ, і трикутним дзеркалом, в якому можна побачити майбутнє.

    Містичним свято стало в результаті історії, яка сталася після смерті Вальпургії. Під час реставрації монастиря, в якому її поховали, робочі осквернили її могилу. Після цього один раз уночі тінь святої з'явилася єпископу.

    Традиції та обряди

    Вальпургієва ніч – свято весни і бенкет відьом. У цей день люди розпалюють багаття, щоб очиститися від злих духів. Влаштовують концерти, хороводи та ігри, підривають петарди.

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    У ніч на 1 травня в народі прийнято ворожити на майбутнє.

    У середні віки в цей день люди виганяли відьом. Для цього вони спалювали на багатті солом'яне опудало, обходили будинки з вогнем, дзвонили в церковні дзвони. Сипали перед порогом будинку пісок або траву, щоб в нього не пробралася нечиста сила.

    Знахарки збирали трави. Вважалося, що вони знаходять цілющу силу в цей день.

    Що не можна робити сьогодні

    Категорично забороняється проводити або відвідувати розважальні заходи, забиратися або працювати по дому.

    Народні прикмети

    • У Вальпургієву ніч сняться віщі сни.
    • Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцним.
    • Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік.
    • Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки.
    • У Вальпургієву ніч душі померлих виходять до людей.

    Іменини

    30 квітня іменини відзначають Адріан, Азат, Акакій, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Фома, Ян.

    Теги: росія окупанти історія США свята війна ЮНЕСКО корабель Україна шторм Потап ураган традиції окупація Адріан море #stoprussia
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    30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони