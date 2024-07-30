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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня – День дружби
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна відмовляти людям у допомозі

30 липня відзначається Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми і Всесвітній день вишивки. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка.

Міжнародний день дружби

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Сьогодні, 30 липня, святкується Міжнародний день дружби. Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день у квітні 2011 року.

Ідея свята виникла у 1958 році і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями у Пуерто Пінаско, Парагвай.

Щирі дружні стосунки завжди засновані на особистій приязні, симпатії та взаємній повазі, а також на спільних поглядах щодо важливих питань. Неможливо уявити життя без друзів – без підтримки у важку хвилину, розділеної радості, розуміння та приємного спілкування. Але дружба важлива не тільки для окремих людей – у глобальному вимірі вона може об’єднувати цілі спільноти та нації і цим самим сприяти порозумінню між ними.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Щороку 30 липня у світі відзначається День боротьби з торгівлею людьми. Це явище є формою сучасного рабства, яке порушує права людини.

Торгівля людьми – це не лише сексуальна експлуатація або випадки, пов'язані з викраденням людей. Багато постраждалих українців перебували у трудовій експлуатації або були втягнені у злочинну діяльність.

Метою події є привернення уваги та підвищення поінформованості людства щодо цієї гострої проблеми, залучення влади до протидії торгівлі людьми.

Всесвітній день вишивки

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Це неофіційне свято було започатковане шведською організацією «Broderiakademin, BRAK» 2011 року.

Вишивка – це давнє рукодільне народне мистецтво, яке полягає в прикрашанні певного матеріалу (тюль, шкіра, полотно, серпанок тощо) різноманітними візерунками. Розвиток вишивки розпочався ще у першому тисячолітті до н.ч. Вишивка містить у собі інформацію щодо віри, обрядів, звичаїв, культури народу.

Яке сьогодні релігійне свято

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30 липня у церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

Святий Сила був одним із провідних членів ранньої християнської церкви та співпрацівником апостола Павла. Був вибраний Павлом для місіонерської подорожі після розділення Павла і Варнави. Вони подорожували до Малої Азії і Європи, проповідуючи Євангеліє і засновуючи церкви. Сила разом з Павлом був ув'язнений у Філіпах, де вони дивовижно були звільнені після землетрусу. Він також згадується у Діях Апостолів як важливий лідер ранньої церкви і учасник Єрусалимського собору.

Святий Силуан був ще одним близьким співробітником апостола Павла. Силуан згадується у Посланнях апостола Павла та апостола Петра як вірний помічник і посланець. Він активно проповідував Євангеліє разом з Павлом і Петром і відігравав важливу роль у заснуванні християнських громад.

Святий Андронік згадується у Новому Заповіті як один із визначних християнських лідерів, зокрема, у Посланні до Римлян як родич Павла і визначний апостол, який увірував раніше за Павла. Вважається, що Андронік разом зі своєю товаришкою Юнією активно проповідували Євангеліє і засновували церкви.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто переїдати.
  • Не можна торкатися гострих предметів.
  • Краще не розповідати поганий сон.
  • Не можна відмовляти людям у допомозі.

Народні прикмети

  • Прохолодна погода – найближчим часом не буде опадів;
  • Якщо у повітрі вже літає павутина, то ще довго протримається сонячна погода.
  • Дощова і вітряна погода – дощитиме кілька днів.
  • Перед світанком сильно мерехтять зірки – будуть рясні опади.

Пам’ятні події 30 липня

  • 1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу мая.
  • 1793 – у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто).
  • 1840 – Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».
  • 1863 – До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.
  • 1895 – у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу).
  • 1900 – у Британії заборонена дитяча праця в шахтах.
  • 1920 – РНК прийняла постанову «Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі».
  • 1920 – створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
  • 1941 – Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
  • 1944 – РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.
  • 1974 – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
  • 2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.

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Теги: свято свята традиції

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