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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Убити Путіна. Альтернативи вичерпалися

glavcom.ua
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Путін стає проблемою не лише для України, а й для Китаю та Заходу
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Навіщо російські еліти шукають діалог із Заходом

На жаль, зараз ми можемо констатувати простий факт: Путін остаточно занурився у власний світ, де безкінечна війна є єдиним продовженням будь-якого процесу.

• 1 •

Коли ми аналізуємо дії Путіна ми маємо розуміти одну річ: національна ідея Росії з 2024 року (вибори президента) зводиться до формули: Путін має жити максимально довго і максимально комфортно і померти в кріслі президента якомога пізніше.

Всі рішення, які він приймає і приймає Кремль проходять саме через фільтр відповіді на питання чи це допомагає у вирішенні цієї національної ідеї. Зараз складається така ситуація, що Путін вважає, що йому для збереження безкінечної влади необхідно проводити безкінечну війну, яка має розширюватися.

• 2 •

Після бунту Пригожина Путін зрозумів одну важливу річ: еліти його бояться настільки, що готові миритися з чим завгодно. І він живе в ілюзії, що еліти будуть вічно дивитися на те, як обвалюється економіка і вони втрачають можливості.

Його управлінська модель полягає в тому, що є умовних 20-30 недоторканних людей з найближчого оточення, які, в той же час, не можуть побудувати власні недоторканні вертикалі. Поки ця модель працює, але накопичення образ і розкручування маховика репресій не може не створювати «елітну кухонну опозицію». Власне зараз ми вже бачимо її створення.

• 3 •

Колонка російського мільярдера Мельниченка в The Economist, хоч і погоджена з Кремлем, але все ж відкриває завісу над тим, що і як мислить більша частина еліт. Але, що більш важливо, ці самі еліти, не готові до виступів проти Путіна. Вони готові говорити з Заходом, але попередньо вони радяться з Кремлем. Проте, сама поява цього листа – важливий етап тих змін, які визрівають в російських елітах.

• 4 •

На сьогодні ми маємо ситуацію, коли гарантами безпеки Путіна є ФСО та ФСБ, в якому Путін свідомо утворив три конкуруючі вертикалі (Бортнікова, Корольова та Ткачова). Це було зроблено спеціально для того, щоб кожна з вертикалей доповідала Путіну про діяльність конкурента. Ця модель робить можливість будь-яких палацових переворотів вкрай складною. Особливо на фоні абсолютної політичної несубʼєктності армії.

• 5 •

Ситуація складається так, що Путін стає проблемою для всіх: для внутрішніх еліт, для партнерів, включно з Китаєм (Пекін остерігається неадекватності Путіна щодо розширення війни на треті країни). І Путін стає проблемою для США та ЄС, які не можуть нічого йому протиставити.

І в той же час зараз нема потенціалу ні в кого для того, щоб його змістити. Але така ситуація не може тривати вічно. Процеси запущені і вони мають всі шанси почати рухатися в більш прискореному темпі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори війна путін росія

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Вадим Денисенко

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