Стало відомо, скільки Міноборони витратило на дрони для ЗСУ

За пів року оборонне відомство удвічі збільшило контрактування безпілотників, найбільше закупили FPV-дронів

Міністерство оборони України у першому півріччі 2026 року законтрактувало безпілотники для Сил оборони на 333,6 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг закупівель зріс удвічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Нові механізми закупівлі та постачання

Як зазначили у відомстві, контрактування здійснювала Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу. Найбільшу частку серед придбаних безпілотних літальних апаратів становлять FPV-дрони.

Закупівлі проводилися із застосуванням кількох механізмів, зокрема державного маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Через нього бойові підрозділи можуть самостійно обирати необхідні засоби за бюджетні кошти, тоді як агенція забезпечує укладання контрактів, оплату та контроль логістики.

За інформацією Міноборони, середній термін доставки безпілотників, які є в наявності, через маркетплейс становить дев'ять днів.

У відомстві наголосили, що забезпечення Сил оборони безпілотниками є одним із ключових напрямів оборонної стратегії України. БПЛА використовуються для ураження цілей противника, ведення розвідки, мінування місцевості та доставки необхідного спорядження українським військовим на найнебезпечніші ділянки фронту.

Закупівлі на основі потреб фронту

У березні Міністерство оборони запровадило новий підхід до закупівлі дронів. Відтепер потреба у безпілотниках визначається на основі даних із поля бою, що, за оцінкою відомства, дозволяє мінімізувати людський фактор, зменшити суб'єктивний вплив і скоротити корупційні ризики.

Відповідно до нового механізму, на основі даних цифрових систем єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control формується рейтинг безпілотних систем. Після цього Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби бойових підрозділів, визначає перелік і кількість безпілотників, а Агенція оборонних закупівель проводить їх контрактування.

Конкурентні торги та коригування цін

Крім того, агенція проводить закриті конкурентні торги для окремих типів безпілотників на основі тактико-технічних характеристик, визначених Генеральним штабом. За даними Міноборони, такий підхід уже дозволив досягти економії понад 16% під час закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів.

Також Міноборони спільно з Кабінетом Міністрів та Агенцією оборонних закупівель запровадило механізм коригування вартості контрактів на оптоволоконні дрони. Це дало змогу забезпечити безперервне контрактування та постачання таких безпілотників навіть на тлі різкого зростання світових цін на оптичне волокно.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомило, що Європейський Союз дозволив Україні використати частину першого траншу оборонного кредиту на суму €5,9 млрд для закупівлі китайських комплектуючих для безпілотників. За даними видання, Брюссель зробив виняток із чинних правил через дефіцит необхідних компонентів у країнах ЄС.