5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу
Сьогодні, 5 березня, світ відзначає Міжнародний день відкритих даних та Всесвітній день енергоефективності. Віряни вшановують пам'ять святителя Лева, який був єпископом Катанським.
Який сьогодні день в Україні та світі
Щороку на початку березня у світі відзначається Міжнародний день відкритих даних (International Open Data Day). Мета свята – повідомити суспільству, наскільки важливо надавати у відкритий доступ важливі дані. У цей день проводяться заходи, на яких обговорюються можливості з опрацювання відкритих даних, а також проблеми, із якими зустрічається світова спільнота Open Data.
На офіційному рівні до святкування Міжнародного дня відкритих даних Україна долучилася у 2015 році. Саме тоді вперше в історії нашої держави була видана постанова Кабінету міністрів України, що зобов’язувала відкрити для широкого загалу приблизно 900 масивів інформації з різних сфер діяльності. Після цього було створено Портал відкритих даних. У зв’язку з цим Україна ввійшла до трійки країн-лідерів, що активно працюють у цьому напрямі.
Крім того, щороку 5 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день енергоефективності. Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії та навчити домогосподарства та комерційних споживачів раціональніше використовувати енергоносії. З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності.
Перш за все, вони стосуються такого питання, як економія фінансових засобів, що є важливим для кожного користувача. Раціональне використання енергоресурсів знижує навантаження на електромережі, а отже, сприяє збереженню довкілля, дозволяючи нам передати нащадкам землю, придатну для проживання.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 5 березня вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, але слов'яни свято перейменували в «Катиша» або Лева Катальщика.
А все тому, що існувала традиція кататися з гори на санях, щоб в останній раз награвшись у сезон «перезим'я», як тоді називали березень. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.
Народні прикмети й традиції
- Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
- Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
- Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
- Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
- Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.
Заборони
- У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
- Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.
Іменини
У неділю, 5 березня, День ангела відзначають: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав.
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