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5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня світ відзначає День енергоефективності
фото: Shutterstock

Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу

Сьогодні, 5 березня, світ відзначає Міжнародний день відкритих даних та Всесвітній день енергоефективності. Віряни вшановують пам'ять святителя Лева, який був єпископом Катанським.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щороку на початку березня у світі відзначається Міжнародний день відкритих даних (International Open Data Day). Мета свята – повідомити суспільству, наскільки важливо надавати у відкритий доступ важливі дані. У цей день проводяться заходи, на яких обговорюються можливості з опрацювання відкритих даних, а також проблеми, із якими зустрічається світова спільнота Open Data.

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Depositphotos

На офіційному рівні до святкування Міжнародного дня відкритих даних Україна долучилася у 2015 році. Саме тоді вперше в історії нашої держави була видана постанова Кабінету міністрів України, що зобов’язувала відкрити для широкого загалу приблизно 900 масивів інформації з різних сфер діяльності. Після цього було створено Портал відкритих даних. У зв’язку з цим Україна ввійшла до трійки країн-лідерів, що активно працюють у цьому напрямі.

Крім того, щороку 5 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день енергоефективності. Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії та навчити домогосподарства та комерційних споживачів раціональніше використовувати енергоносії. З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності.

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Перш за все, вони стосуються такого питання, як економія фінансових засобів, що є важливим для кожного користувача. Раціональне використання енергоресурсів знижує навантаження на електромережі, а отже, сприяє збереженню довкілля, дозволяючи нам передати нащадкам землю, придатну для проживання.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 5 березня вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, але слов'яни свято перейменували в «Катиша» або Лева Катальщика.

А все тому, що існувала традиція кататися з гори на санях, щоб в останній раз награвшись у сезон «перезим'я», як тоді називали березень. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.

Народні прикмети й традиції

  • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
  • Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
  • Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
  • Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.

Заборони

  • У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
  • Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

Іменини

У неділю, 5 березня, День ангела відзначають: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав.

Теги: православна церква традиції свято

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