6 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цей день вважається остаточним вступом весни в свої прав

В Україні 6 травня відзначають День піхоти, у світі – це Міжнародний день без дієт, встановлений у 1992 році.

6 травня для всіх православних вірян настає День святого Георгія Побідоносця. У народі це свято отримало назву – Юріїв день.

Міжнародний день без дієт

Фото з відкритих джерел

День започаткувала директорка британської групи Diet Breakers Меррі Еванс Янг. Зазвичай до літа багато людей починають турбуватися через зайву вагу. Перше, що спадає на думку - дієта. Нерідко вони бувають невірно підібрати й шкодять здоров’ю.

Тому 6 травня заведено відкинути думки про дієти і дозволити собі розслабитися. Цей день присвятимо тому, щоб забути про свою вагу, припинити нескінченні підрахунки калорій і просто полюбити своє тіло таким, як воно є.

День Піхоти

Фото: Яворів інфо

Сьогодні, 6 травня, в Україні вдруге відзначають День піхоти. Це свято встановлене Указом президента України від 19 квітня 2019 року з «метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

День 6 травня був обраний невипадково. Саме 6 травня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод, яка вважається першою переможною битвою національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня відзначають релігійне свято — День Юрія Змієборця, який був одним з покровителів українського війська.

Яке сьогодні церковне свято

Фото з відкритих джерел

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять Святого Георгія Побідоносця. Слов’янська назва свята — Юріїв день.

Святий Юрій є одним із найбільш шанованих серед християн. На іконах його зображають величним воїном, який списом пронизує змія, сидячи верхи на білому коні. Ця картина символізує перемогу весни над зимою, добра над злом.

Що не можна робити:

Не можна лаятися, сваритися, злитися і бажати іншим зла.

Не можна шити, в'язати і вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.

У цей день краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. Вважається, що воно може стати слабким і почне випадати.

У свято заборонено мати справу з шерстю, заборонено навіть торкатися до вовняних ниток.

Народні прикмети

Цей день вважається остаточним вступом весни в свої права. Приказка каже: прийшов Єгорій - весні не втекти.

Вважається, що якщо 6 травня випаде роса, то 22 травня, на Миколая Чудотворця, трави буде стільки, що скотина буде сита.

Ясний, безвітряний ранок 6 травня - ранні посіви будуть вдалими і буде багатий урожай.

Тепла погода на Юрія - скоро літо настане.

З'явилася роса - буде хороший урожай проса.

Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній - гречка вродить.

Якщо ніч з 6 на 7 травня дуже тепла - хліб встигне дозріти до перших морозів.

У цей день можна поспостерігати за поведінкою комарів, якщо вони збиваються в зграї - чекай потепління.

Якщо в річках підвищився рівень води або вони сильно розлилися - буде багато трави на день Миколи (22 травня).

Сильний дощ 6 травня - трави багато виросте.

На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.

Іменини

День ангела 6 травня святкують Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.