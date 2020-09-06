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    Суспільство

    6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Перша неділя вересня - День підприємця України - 6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Перша неділя вересня - День підприємця України

    Уникайте поривів вітру і тримайте вікна закритими

    Свята 6 вересня:

    • День підприємця України;
    • Міжнародний день нафтовика;
    • День польотів над землею;
    • День пам'яті священномученика Євтихія.
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    У церкві 6 вересня вшановується пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

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    Ще 6 вересня - день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратенського монастиря на Волині.

    Традиції та звичаї:

    • «Євтихій - тихі зорі» – так в старовину називали цей день. Світати починає пізніше, а дні стають коротшими. За народними переказами, 6 вересня «зірка застерігає і кричить на всякого, хто збирається в ліс на самоті». Тому на Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
    • Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Через своїх слуг - душ самогубців або людей, які померли від алкоголізму і насильницькою смертю, - вона привертає людину в лісову гущавину, в морську безодню, в річковий вир. Цей день дуже небезпечний. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
    • За легендою, в червоні квіти або в блукаючі вогні перетворюються неприкаяні душі самогубців, а той, хто почує лісове відлуння, скоро помре страшною смертю. Ще боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя. Цей день краще провести вдома, в спокійній і безпечній обстановці.

    Прикмети 6 вересня:

    • Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде;
    • Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь;
    • Синиця кричить 6 вересня - скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою;
    • Дощ у цей день - до сухої осені та гарного врожаю в наступному році;
    • Чорні хмари сонце закрили - до похолодання;
    • Сильний вітер 6 вересня - до нещастя
    • Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили;
    • Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник - до біди;
    • Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре;
    • Обпектися або порізатися 6 вересня - до неприємностей;

    Заборони на 6 вересня:

    • На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
    • Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
    • Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.
    • Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки, млинці, оладки.
    • Не можна ходити повз кладовища

    Іменинники:

    Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.

    свята релігія традиції
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