6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Перша неділя вересня - День підприємця України

Уникайте поривів вітру і тримайте вікна закритими

Свята 6 вересня:

День підприємця України;

Міжнародний день нафтовика;

День польотів над землею;

День пам'яті священномученика Євтихія.

У церкві 6 вересня вшановується пам'ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла і Іоанна Богослова. Правда, сам Євтихій не входив в число 70 апостолів, наближених до Христа. Навіть в цьому випадку він став іменуватися апостолом, оскільки зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

Ще 6 вересня - день святкування на честь Петровської ікони Божої Матері. Ікона була написана святителем Петром, митрополитом Київським і всієї Русі, в той період, коли він був ігуменом Ратенського монастиря на Волині.

Традиції та звичаї:

«Євтихій - тихі зорі» – так в старовину називали цей день. Світати починає пізніше, а дні стають коротшими. За народними переказами, 6 вересня «зірка застерігає і кричить на всякого, хто збирається в ліс на самоті». Тому на Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.

Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Через своїх слуг - душ самогубців або людей, які померли від алкоголізму і насильницькою смертю, - вона привертає людину в лісову гущавину, в морську безодню, в річковий вир. Цей день дуже небезпечний. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

За легендою, в червоні квіти або в блукаючі вогні перетворюються неприкаяні душі самогубців, а той, хто почує лісове відлуння, скоро помре страшною смертю. Ще боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя. Цей день краще провести вдома, в спокійній і безпечній обстановці.

Прикмети 6 вересня:

Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде;

Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь;

Синиця кричить 6 вересня - скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою;

Дощ у цей день - до сухої осені та гарного врожаю в наступному році;

Чорні хмари сонце закрили - до похолодання;

Сильний вітер 6 вересня - до нещастя

Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, варто одягнути льняне. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили;

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник - до біди;

Якщо хвора людина в цей день уві сні побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре;

Обпектися або порізатися 6 вересня - до неприємностей;

Заборони на 6 вересня:

На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.

Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, боялися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки, млинці, оладки.

Не можна ходити повз кладовища

Іменинники:

Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро.