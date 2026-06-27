Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року

З Африки через Європу в Україну йде хвиля спеки до 38°, найперше – на захід країни

На вихідних у Києві температура зросте до 28–30°

У суботу, 27 червня, в Україні переважно без опадів, а вже з 28 червня країну накриє хвиля сильної спеки до 38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів практично не прогнозується, лише на північному сході країни вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 25–30°, у західних областях 29–34°, на Закарпатті місцями сильна спека до 35°.

Погода на вихідні (27–29 червня)

Переважно без опадів, лише на північному сході та сході країни у вихідні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура найближчої ночі 13–18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°, у суботу вдень 25–30°, у західних областях до 34°. 28–29 червня вночі 16–23°, вдень 25–34°, у неділю на заході країни, а в понеділок на Правобережжі очікується сильна спека 35–38°.

Африканська спека йде в Україну

Унаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28–30 червня прогнозується сильна спека. 28 червня вона охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, а 29–30 червня – все Правобережжя, де температура вдень становитиме 35–38°.

Синоптики попереджають: сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, а також негативно вплинути на життєдіяльність населення.

У суботу, 27 червня, у Києві невелика хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°; вдень 25–30°; у Києві вночі 16–18°, вдень 28–30°.

Пожежна небезпека на Київщині

27 червня по Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання – відкритого вогню. 29–30 червня по області також очікується сильна спека з температурою вдень до 35–38°, що додатково ускладнить роботу енергетичних і комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту.

Нагадаємо, в Україну насувається аномальна спека: синоптики прогнозували, що після нещодавніх гроз погода кардинально зміниться, а температура у країні перевищить +30°. Тепер прогноз справджується ще різкіше – через африканське повітря.

На тлі зростання спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.