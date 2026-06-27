Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року
З Африки через Європу в Україну йде хвиля спеки до 38°, найперше – на захід країни
фото: glavcom.ua

На вихідних у Києві температура зросте до 28–30°

У суботу, 27 червня, в Україні переважно без опадів, а вже з 28 червня країну накриє хвиля сильної спеки до 38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів практично не прогнозується, лише на північному сході країни вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 25–30°, у західних областях 29–34°, на Закарпатті місцями сильна спека до 35°.

Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року фото 1

Погода на вихідні (27–29 червня)

Переважно без опадів, лише на північному сході та сході країни у вихідні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура найближчої ночі 13–18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°, у суботу вдень 25–30°, у західних областях до 34°. 28–29 червня вночі 16–23°, вдень 25–34°, у неділю на заході країни, а в понеділок на Правобережжі очікується сильна спека 35–38°.

Африканська спека йде в Україну

Унаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28–30 червня прогнозується сильна спека. 28 червня вона охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, а 29–30 червня – все Правобережжя, де температура вдень становитиме 35–38°.

Синоптики попереджають: сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, а також негативно вплинути на життєдіяльність населення.

У суботу, 27 червня, у Києві невелика хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°; вдень 25–30°; у Києві вночі 16–18°, вдень 28–30°.

Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року фото 2

Пожежна небезпека на Київщині

27 червня по Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання – відкритого вогню. 29–30 червня по області також очікується сильна спека з температурою вдень до 35–38°, що додатково ускладнить роботу енергетичних і комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту.

Нагадаємо, в Україну насувається аномальна спека: синоптики прогнозували, що після нещодавніх гроз погода кардинально зміниться, а температура у країні перевищить +30°. Тепер прогноз справджується ще різкіше – через африканське повітря.

На тлі зростання спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.

Читайте також:

Теги: вихідні гроза населення небезпека вітер повітря пожежна небезпека Укргідрометцентр спека погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо людина набуде права на допомогу до 24 серпня, але до 1 жовтня гроші не надійдуть, вона може подати заяву до Пенсійного фонду
Українці можуть отримати одноразову виплату до Дня Незалежності: кому її буде нараховано
14 червня, 21:08
За словами Окамури, українських біженців у Чехії «занадто багато»
Спікер парламенту Чехії зробив різку заяву щодо українських біженців
14 червня, 18:35
Внаслідок російської масованої атаки 15 червня 2026 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зазнав суттєвих пошкоджень
Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
16 червня, 13:40

Суспільство

Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року
Африканська спека насувається на Україну: погода на 27 червня 2026 року
Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
«Полуничний Місяць» зійде над Україною: коли його побачити
«Полуничний Місяць» зійде над Україною: коли його побачити
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 червня 2026: традиції та молитва
День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання
День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua