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На Київщину йде аномальна спека до 38 градусів: синоптики оголосили попередження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщину йде аномальна спека до 38 градусів: синоптики оголосили попередження
Мешканцям столиці та області радять заздалегідь підготуватися до температурного піка
фото: glavcom.ua

29-30 червня на Київщині стовпчики термометрів вдень піднімуться до екстремальних 35-38°C

Наприкінці червня у Києві та Київській області очікується різке та суттєве підвищення температури повітря. Синоптики попереджають про можливі збої в роботі комунальних служб та транспорту через спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативну інформацію Українського гідрометеорологічного центру.

За даними метеорологів, внаслідок поширення хвиль жаркого повітря, 29-30 червня (у понеділок та вівторок) стовпчики термометрів у денні години піднімуться до екстремальних 35–38°C.

У Гідрометцентрі наголошують, що така сильна спека є небезпечною та може призвести до:

  • ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств;
  • збоїв у графіках руху залізничного та автомобільного транспорту;
  • погіршення самопочуття та негативного впливу на життєдіяльність населення.

Мешканцям столиці та області радять заздалегідь підготуватися до температурного піка, обмежити перебування на сонці та стежити за споживанням води. 

Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня. Наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів. Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів.

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Теги: спека Київ погода

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