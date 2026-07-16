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Президент прокоментував відставку Федорова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент прокоментував відставку Федорова
Зеленський прокоментував протести проти відставки Федорова
фото: скриншот з відео

Зеленський впевнений, що Федоров залишиться в його команді

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова. Про це він зауважив під час спільної пресконференції з Кіром Стармером, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зеленський впевнений, що Михайло Федоров залишиться в його команді, однак остаточний формат подальшої співпраці вони обговорять пізніше.

«Я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми поговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати», – сказав Зеленський.

Водночас Федоров зазначив, що мав розмову з президентом напередодні. «У нас нормальна була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився», – сказав Федоров.

Зокрема, Зеленський прокоментував протести проти відставки Федорова. «Україна бореться за свободу і демократію, тому навіть в умовах війни громадяни можуть показувати своє волевиявлення», – додав він.

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Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

До того ж міністр оборони України підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Як повідомлялося, міністр оборони, відставку якого ініціював президент, Михайло Федоров дав брифінг для медіа на тлі протестів у Києві. «Главком» зібрав його головні тези.

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Теги: Михайло Федоров Володимир Зеленський Міноборони

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