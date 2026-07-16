Федоров розповів, як Зеленський пояснив його звільнення

Федоров на тлі акцій на його підтримку поспілкувався з журналістами

Федоров наголосив, що під час розмови не отримав чітких пояснень причин відставки

Міністр оборони Михайло Федоров, відставку якого інціював президент, заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським не почув конкретних претензій до своєї роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування Федорова з журналістами.

За словами Федорова, рішення про його звільнення, ймовірно, було ухвалене ще до особистої зустрічі з президентом. «Я не можу всі деталі розкривати, але там не було вибору: Сирський чи без Сирського. Думаю, рішення було прийнято раніше», – сказав він.

Водночас Федоров наголосив, що під час розмови не отримав чітких пояснень причин відставки. «Конкретних аргументів, що не так, не було. У нас була нормальна розмова, але не було конкретних аргументів», – зазначив він.

Він припустив, що причиною могла бути незадоволеність з боку військового керівництва. «Є незадоволеність тим, що військове керівництво говорить, що я якось заважаю чи не допомагаю. Я не знаю. Вони мені в обличчя жодного разу нічого не говорили», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету Міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Наприкінці допису Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку. Він також наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони.