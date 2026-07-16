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Сирський підколов Федорова на прощання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сирський підколов Федорова на прощання
Сирський подякував Федорову за роботу
фото: Олександр Сирський, Михайло Федоров/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ подякував міністру оборони, якого відправляють у відставку, але не втримався від однієї ремарки...

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завдяки Київській оборонній операції у 2022 році столиця уникнула окупації. Він натякнув, що саме завдяки цьому Михайло Федоров зміг провести брифінг у Києві та критикувати генерала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського.

«Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати», – йдеться у дописі.

Генерал додав: «Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!».

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

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Теги: війна Михайло Федоров Олександр Сирський

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