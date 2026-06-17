Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Балістика буде і вона буде бити по Росії» – Федоров

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Балістика буде і вона буде бити по Росії» – Федоров
Міністр оборони України також відповів на чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським
фото з відкритих джерел

Міністр оборони також розповів про боротьбу з корупцією в Міноборони, відносини із Сирським і трансформацію армії

Україна створює власну балістичну ракету – бюджет на її закупівлю на 2027 рік уже закладається, а грошей на розробку вистачає. Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю ТСН – першому розгорнутому після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю ТСН.

Балістика: питання вирішене, строки – таємниця

Федоров підтвердив: українська балістична ракета з'явиться. «Балістика буде і вона буде бити по Росії», – сказав він, уникнувши деталей, аби не підказувати ворогу.

Бюджет на закупівлю балістики на 2027 рік уже закладається. Федоров процитував президента Зеленського, який неодноразово наголошував: поява власної балістики змінить статус України у світі й вплине на хід війни.

Водночас Міноборони купує винищувачі Gripen у Швеції та ракети Meteor до них – як один із відповідей на загрозу російської балістики до появи власного перехоплювача.

Технологічний фронт: автономні дрони і партнерство з Silicon Valley

Наступним великим кроком у війні Федоров назвав автономність дронів. Зараз українські оператори керують безпілотниками в режимі реального часу – FPV-дронами, мідлстрайками. Але рано чи пізно росіяни навчаться глушити і цей зв'язок. Відповіддю стануть автономні дрони, які самостійно шукатимуть і знищуватимуть цілі без участі людини.

Для цього Міноборони співпрацює з Palantir, SpaceX і командою ексголови Google Еріка Шмідта. Україна не передає партнерам сирі бойові дані, натомість навчає на їхній основі штучний інтелект – і отримує навчені моделі собі. «Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані», – пояснив Федоров.

Поліграф і погроза корупціонерам

Федоров розповів про очищення Міноборони. Одразу після призначення він зустрівся з правоохоронцями, зібрав інформацію про схеми всередині відомства і провів поліграф для всіх співробітників. Хто відмовився – звільнений. Хто пройшов погано – теж.

«Цілі агенти компаній працювали в міністерстві. Просто їх потрібно було виганяти», – сказав Федоров.

Усіх, хто залишився, він зібрав на відеодзвінку і попередив: «Хто буде працювати хоч на одну схему, хоч на одну компанію, думати про гроші – я особисто зроблю все, щоб ви сіли».

Завдяки переходу на тендери Міноборони вже зекономило від 16 до 20% на закупівлях. На одному контракті з артилерійськими снарядами 155-го калібру одна з компаній знизила ціну на тисячу доларів за снаряд. За п'ять місяців відомство законтрактувало дронів більше, ніж за весь попередній рік – без додаткового фінансування.

Федоров і Сирський: жорсткі дискусії, але одна команда

Міністр також відповів на чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. «У нас цілком нормальні, конструктивні відносини. Він – головнокомандувач української армії, яка бореться за незалежність України. Інших відносин бути не може», – сказав Федоров.

Розбіжності між відомствами трапляються – міністр цього не приховує. Як приклад навів узгодження мінімального гарантованого забезпечення бригад: «Це можна було погодити за тиждень. Погоджуємо кілька місяців». Але жодного подарунка росіянам у вигляді публічного конфлікту не буде. «Всі внутрішні питання вирішуватимемо в мене в кабінеті або у президента – але точно не в медіа».

Трансформація армії: зарплати, контракти і СЗЧ

Реформа армії, яку Федоров презентував цього тижня, передбачає зарплату піхотинців до 300 000 гривень на місяць, штурмовиків – до 460 000 гривень. З'являються нові контракти: піхотно-штурмовий на 10 місяців, бойовий на 14 і 24 місяці – кожен із гарантованою відстрочкою після завершення служби.

Понад 200 000 військовослужбовців у СЗЧ отримали можливість повернутися до 20 вересня – з правом самостійно обрати підрозділ без батальйону резерву. З кінця осені почнеться часткове звільнення зі служби тих, хто воює з 2022 року і раніше.

Нагадаємо, Федоров очолив Міноборони 14 січня 2026 року і відразу розпочав трансформацію відомства – звільнив п'ятьох заступників міністра і перебудував систему менеджменту. У квітні він відзвітував за перші три місяці на посаді. До слова, напередодні Кабмін уже опублікував постанову про нові формати контрактів у Силах оборони, а «Главком» писав і про механізм повернення військових із СЗЧ до 20 вересня.

Читайте також:

Теги: Кабмін звільнення Михайло Федоров робота SpaceX фінансування Міноборони бюджет міністр реформа конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українським виробникам озброєння та військової техніки спрощено імпорт іноземних компонентів
Україна спростила імпорт компонентів для виробництва зброї
22 травня, 12:33
Зараз у «Резерв+» доступні 11 типів відстрочок від призову, які можна оформити онлайн
Міноборони нагадало, хто може автоматично продовжити відстрочку
18 травня, 18:59
Фонд Ради миру Трампа виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
28 травня, 14:02
Свириденко наголосила, що підготовка Києва до зими є одним із пріоритетів уряду
Кабмін виділить столиці 2 млрд грн на захист енергетики
29 травня, 20:19
Решетилова назвала три кроки для покращення мобілізації
Військова омбудсмена пояснила, які зміни потрібні у роботі ВЛК та системі мобілізації
7 червня, 19:15
За чотири роки від відкриття ринку землі гектар сільгоспугідь в Україні подорожчав у 1,57 раза
Івано-Франківщина очолила рейтинг найдорожчої землі в Україні
10 червня, 05:20

Події в Україні

«Балістика буде і вона буде бити по Росії» – Федоров
«Балістика буде і вона буде бити по Росії» – Федоров
Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики
Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики
Автономні дрони без пілота вперше знищили окупантів в Україні – New Scientist
Автономні дрони без пілота вперше знищили окупантів в Україні – New Scientist
Ворог атакував Запоріжжя та область: є загиблий і семеро поранених
Ворог атакував Запоріжжя та область: є загиблий і семеро поранених
«Особистий кілер Кадирова» Денисултанов загинув на фронті
«Особистий кілер Кадирова» Денисултанов загинув на фронті
Українські зброярі отримали майже 10 млрд грн від держави
Українські зброярі отримали майже 10 млрд грн від держави

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua