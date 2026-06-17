«Балістика буде і вона буде бити по Росії» – Федоров

Міністр оборони також розповів про боротьбу з корупцією в Міноборони, відносини із Сирським і трансформацію армії

Україна створює власну балістичну ракету – бюджет на її закупівлю на 2027 рік уже закладається, а грошей на розробку вистачає. Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю ТСН – першому розгорнутому після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю ТСН.

Балістика: питання вирішене, строки – таємниця

Федоров підтвердив: українська балістична ракета з'явиться. «Балістика буде і вона буде бити по Росії», – сказав він, уникнувши деталей, аби не підказувати ворогу.



Бюджет на закупівлю балістики на 2027 рік уже закладається. Федоров процитував президента Зеленського, який неодноразово наголошував: поява власної балістики змінить статус України у світі й вплине на хід війни.



Водночас Міноборони купує винищувачі Gripen у Швеції та ракети Meteor до них – як один із відповідей на загрозу російської балістики до появи власного перехоплювача.

Технологічний фронт: автономні дрони і партнерство з Silicon Valley

Наступним великим кроком у війні Федоров назвав автономність дронів. Зараз українські оператори керують безпілотниками в режимі реального часу – FPV-дронами, мідлстрайками. Але рано чи пізно росіяни навчаться глушити і цей зв'язок. Відповіддю стануть автономні дрони, які самостійно шукатимуть і знищуватимуть цілі без участі людини.



Для цього Міноборони співпрацює з Palantir, SpaceX і командою ексголови Google Еріка Шмідта. Україна не передає партнерам сирі бойові дані, натомість навчає на їхній основі штучний інтелект – і отримує навчені моделі собі. «Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані», – пояснив Федоров.

Поліграф і погроза корупціонерам

Федоров розповів про очищення Міноборони. Одразу після призначення він зустрівся з правоохоронцями, зібрав інформацію про схеми всередині відомства і провів поліграф для всіх співробітників. Хто відмовився – звільнений. Хто пройшов погано – теж.

«Цілі агенти компаній працювали в міністерстві. Просто їх потрібно було виганяти», – сказав Федоров.

Усіх, хто залишився, він зібрав на відеодзвінку і попередив: «Хто буде працювати хоч на одну схему, хоч на одну компанію, думати про гроші – я особисто зроблю все, щоб ви сіли».

Завдяки переходу на тендери Міноборони вже зекономило від 16 до 20% на закупівлях. На одному контракті з артилерійськими снарядами 155-го калібру одна з компаній знизила ціну на тисячу доларів за снаряд. За п'ять місяців відомство законтрактувало дронів більше, ніж за весь попередній рік – без додаткового фінансування.

Федоров і Сирський: жорсткі дискусії, але одна команда

Міністр також відповів на чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. «У нас цілком нормальні, конструктивні відносини. Він – головнокомандувач української армії, яка бореться за незалежність України. Інших відносин бути не може», – сказав Федоров.

Розбіжності між відомствами трапляються – міністр цього не приховує. Як приклад навів узгодження мінімального гарантованого забезпечення бригад: «Це можна було погодити за тиждень. Погоджуємо кілька місяців». Але жодного подарунка росіянам у вигляді публічного конфлікту не буде. «Всі внутрішні питання вирішуватимемо в мене в кабінеті або у президента – але точно не в медіа».

Трансформація армії: зарплати, контракти і СЗЧ

Реформа армії, яку Федоров презентував цього тижня, передбачає зарплату піхотинців до 300 000 гривень на місяць, штурмовиків – до 460 000 гривень. З'являються нові контракти: піхотно-штурмовий на 10 місяців, бойовий на 14 і 24 місяці – кожен із гарантованою відстрочкою після завершення служби.

Понад 200 000 військовослужбовців у СЗЧ отримали можливість повернутися до 20 вересня – з правом самостійно обрати підрозділ без батальйону резерву. З кінця осені почнеться часткове звільнення зі служби тих, хто воює з 2022 року і раніше.

Нагадаємо, Федоров очолив Міноборони 14 січня 2026 року і відразу розпочав трансформацію відомства – звільнив п'ятьох заступників міністра і перебудував систему менеджменту. У квітні він відзвітував за перші три місяці на посаді. До слова, напередодні Кабмін уже опублікував постанову про нові формати контрактів у Силах оборони, а «Главком» писав і про механізм повернення військових із СЗЧ до 20 вересня.