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Цей тиждень буде вирішальним для припинення війни в Україні – Ляйєн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Цей тиждень буде вирішальним для припинення війни в Україні – Ляйєн
Фон дер Ляйєн заговорила про мир в Україні
фото із відкритих джерел

Глава Єврокомісії наголосила на важливості просування ситуації щодо війни в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що цей тиждень буде вирішальним у створенні умов для припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Заяву про війну Ляйєн зробила 18 травня на тристоронній зустрічі в Римі з прем'єр-міністром Італії Джорджем Мелоні та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

«Нас об'єднує те, що ми прагнемо справедливого та міцного миру. Я знаю, наскільки ви залучені до припинення цієї війни, і я дякую вам за це», – сказала фон дер Ляйєн, звертаючись до Венса.

«Зараз, безумовно, важливо, щоб ми просували ситуацію вперед. Думаю, що наступний тиждень буде вирішальним щодо цього питання», – наголосила вона.

Нагадаємо, президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що останні дії глави РФ Володимира Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього. Про це фон дер Ляєн сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані.

Нагадаємо, у західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном. 

До слова канцлер ФРН Фрідріх Мерц спробував пом'якшити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через виключення італійської прем'єрки Джорджі Мелоні з групи європейських лідерів, які координують дії зі США в Україні.

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Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн

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