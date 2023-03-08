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Антирейтинг: в яких містах України громадяни найчастіше порушують мовний закон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Антирейтинг: в яких містах України громадяни найчастіше порушують мовний закон
Українці оформили 455 звернень щодо порушення мовного закону
фото: Радіо Свобода

Найбільше порушеннь офіс мовного омбудсмена зафіксував  у сфері обслуговування

В Україні за перші два місяця 2023 року зафіксували 455 скарг громадян про порушення мовного закону. На першому місці опинився Київ – 159 звернень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, це стосується обслуговування російською.

«Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 60% з яких – щодо сфери обслуговування споживачів (ст. 30)», – написав Кремінь.

За його словами, найбільше повідомлень про порушення надійшло з Києва – 159 звернень, Одеської – 66, Харківської – 47, Дніпропетровської – 42, Миколаївської – 24, та Київської областей – 20.

Антирейтинг: в яких містах України громадяни найчастіше порушують мовний закон фото 1
фото: Тарас Кремінь/Facebook

Скарги про недотримання законодавства надходили через: відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів; обслуговування російською; зовнішньої реклами та вивісок мовою агресора; звертання недержавною вчителями, викладачами, працівниками закладів здоров’я.

З приводу порушень проведуть держконтроль та накладуть на порушників санкції, зазначив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, що нещодавно в Кропивницькому спалахнув мовний скандал. Продавчиня обізвала покупчиню «нацисткою», а в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською.

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Теги: українська мова мова Тарас Кремінь українці

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