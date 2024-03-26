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Атака на флот РФ: з'явилися свіжі фото потрощеного корабля «Іван Хурс»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на флот РФ: з'явилися свіжі фото потрощеного корабля «Іван Хурс»
Унаслідок атаки ЗСУ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс»
фото з відкритих джерел

Перша ракета вдарила об пірс, друга по кораблю 

Розвідувальний корабель «Іван Хурс» ЧФ РФ втратив корму та устаткування, яке там розміщувалось. Найближчим часом мають з'явитись фото інших кораблів, які потрапили під удар Storm Shadow 24 березня. Подробиці обстрілу Севастопольської бути розповіли у спільноті «КіберБорошно».

OSINT-розслідувачі отримали дві супутникові світлини причалу, біля якого пришвартували «Івана Хурса». Перша світлина зроблена 23 березня – на ній чітко видно обриси корабля: він мав цілу корму і цілий ніс.

Вже 24 березня ситуація змінюється, – вказується у дописі. Зокрема, можна побачити сліди двох вибухів. Перша ракета вдарила об пірс – помітні темна пляма на місці вибуху. Друга ракета була більш влучна: замість акуратної корми – місиво уламків, розмита пляма.

Атака на флот РФ: з'явилися свіжі фото потрощеного корабля «Іван Хурс» фото 1

На світлині також вказали координати корабля – 44.61329,33.52901. Якщо їх позначити на Google maps, можна побачити, що точка, у якій він перебував 24 березня, розташована вглибині бухти Севастополя і оточена іншими десятьма військовими суднами ЧФ РФ.

Атака на флот РФ: з'явилися свіжі фото потрощеного корабля «Іван Хурс» фото 2

OSINT-розслідувачі анонсують, що незабаром опублікують ще одне кольорове фото – супутникову світлину великого десантного корабля «Азов», який міг постраждати того ж дня, що й «Іван Хурс».

Як повідомлялося,  унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Як зазначається, у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них.

Також повідомляється, що по судну влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає. «Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК «Азов» та «Ямал» та розвідувальний корабель «Іван Хурс». За даними джерел Astra, у «Івана Хурса» влучили одразу дві ракети. Про постраждалих невідомо.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.

Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Теги: флот корабель

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