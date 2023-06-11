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Банка варення, книжки казок. На Одещину виносить речі мешканців Херсонщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Банка варення, книжки казок. На Одещину виносить речі мешканців Херсонщини
На узбережжя Одещини винесло купа речей після руйнування ГЕС
фото: Facebook

Зараз центральний пляж міста Одеси виглядає як сміттєзвалище

Унаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС вода в морі та на пляжах Одеси становить значну небезпеку через присутність шкідливих бактерій у воді та вибухових предметів. На пляжах Одещини можна побачити банки з варенням, купу книг та полиці, які винесло після підриву дамби. Про це у facebook написав одеський активіст, керівник місцевої організації партії «Сила людей» Олег Михайлик.

«Центральний пляж міста Одеси в 200 км від затопленої Херсонщини зараз виглядає як сміттєзвалище. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ та тим, хто Вашої допомоги зараз вкрай потребує», – написав Михайлик.

Банка варення, книжки казок. На Одещину виносить речі мешканців Херсонщини фото 1
Банка варення, книжки казок. На Одещину виносить речі мешканців Херсонщини фото 2

Він також додав, що зараз відвідування одеського пляжу не відчувається, як раніше. 

«Коли ходиш одеським пляжем, несподівано для літа майже порожніми пляжами, то відчуваєш не полегшення та спокій, як раніше. Відчувається нескінченне людське горе», – зазначив активіст.

Раніше повідомлялося, що на узбережжя Одещини течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси. Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків. Також після підриву росіянами Каховської ГЕС у морі видніються металеві рештки, частини ґрунту з травою, які вирвала та пронесла течія.

До слова, на Одещині у Григорівці до берега прибило собаку, який на дошці плавав у морі посеред сміття. Люди врятували тварину. 

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Теги: сміття боєприпаси Олег Михайлик Укргідроенерго

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