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Без опадів, подекуди туман та ожеледиця: прогноз погоди на 2 грудня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Без опадів, подекуди туман та ожеледиця: прогноз погоди на 2 грудня
У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла
фото: glavcom.ua

На Київщині на дорогах подекуди зустрічатиметься ожеледиця

Сьогодні, 2 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть привести до ускладнення руху транспорту.

Без опадів, подекуди туман та ожеледиця: прогноз погоди на 2 грудня фото 1

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура протягом доби становитиме від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: погода прогноз погоди

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