Де відпочиватимуть туристи у Європі за кілька років: результати опитування

80% туристів побоюються, що через п'ять років топ-місця Європи будуть занадто спекотними для відпочинку

Екстремальна спека у літні місяці, ймовірно, змінить географію відпочинку у Європі уже у найближчі роки. Принаймні туристи будуть шукати нові варіанти, з більш помірним кліматом.

Деякі туристи уже почали задумуватись над тим, куди прямувати у відпустку у майбутньому. Так, згідно з новим дослідженням сервісу InsureandGo, четверо з п'яти британських відпочивальників (або 80%) вважають, що деякі популярні європейські місця відпочинку будуть надто спекотними для відвідування протягом наступних п'яти років через зміни клімату та екстремальні погодні умови.

При цьому найбільше побоювань туристи мають щодо Греції: майже половина опитаних (або 48%) вважають, що до 2029 року відпочивати влітку в цій країні, яка вже зараз змушена закривати деякі пам'ятки через спеку, стане неможливо.

Також мандрівники очікують на нестерпні умови для відпочинку через п'ять років у таких країнах Європи, як:

Туреччина (45% опитаних)

Іспанія (44%)

Кіпр (40%)

Італія (28%)

Португалія (27%)

Мальта (23%)

Занепокоєння щодо впливу високих температур було загальною проблемою. У всіх вікових групах туристи все більше хвилюються про вплив підвищення температури під час літніх відпусток. Це відбувається в той час, коли хвилі спеки вже вразили Грецію, Кіпр, Туреччину та Італію – у деяких місцях температура на 10 градусів вище середнього сезонного значення.

При цьому за останні два роки кількість людей, на вибір яких впливає підвищення середніх температур у потенційних місцях відпочинку, зросла з 31% до 45%.

У довгостроковій перспективі деякі люди можуть навіть переосмислити, коли і де вони проводять свій родинний відпочинок. Так, 14% респондентів сказали, що в майбутньому вони могли б поїхати у відпустку після літа (14%), а ще 13% розглянули б можливість відпустки до літнього пікового періоду.

П’ять найкращих місць для відпочинку, які б люди розглянули в майбутньому, якщо температура буде нижчою:

Ісландія (22%),

Канада (21%),

Швеція (18%),

Ірландія (17%),

Фінляндія (16%)

Також туристи зазначають, що відлякати їх можуть такі показники, як погана якість повітря, велика кількість пластикових відходів, сміття на пляжах, нагрівання світового океану, вирубування лісів, а також погодні катаклізми – від лісових пожеж і посухи до повеней і сильних злив.