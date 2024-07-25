Дощі з грозами та температура 30°: погода на 25 липня

Сьогодні в деяких областях будуть грози з градом

Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов в Україні. 25 липня очікується небезпечна погода у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Прогнозуються грози, град та сильні пориви вітру до 15-20 м/с. На заході країни можливі значні дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температурний режим також зазнає змін. У південній частині країни вночі очікується 18-23 градуси тепла, вдень – до 32 градусів. На решті території вночі температура коливатиметься від 13 до 18 градусів, вдень – від 25 до 30 градусів. У західних, Вінницькій та Житомирській областях буде дещо прохолодніше: вдень 19-24 градуси.

Погода на 25 липня UkrHMC

Незважаючи на складну ситуацію в інших регіонах, у Києві та Київській області прогнозується відносно спокійна погода. Очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вдень – від 25 до 30 градусів. У столиці трохи тепліше: вночі 15-17 градусів, вдень 26-28 градусів.

Рекомендуємо дотримуватися заходів безпеки: уникати відкритих водойм та лісових масивів під час грози, закріпити всі легкі конструкції та мати при собі заряджений мобільний телефон. Слідкуйте за оновленнями погоди та будьте обережні!

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