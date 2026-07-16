Росіяни атакували Центральний парк Харкова: з'явилися фото наслідків

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території Центрального парку та об'єкти цивільної інфраструктури

У ніч проти 16 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав, зокрема, Центральний парк міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, під ударом опинився Немишлянський район Харкова. Один із ворожих безпілотників влучив на територію приватного домоволодіння, через що загорілася господарська споруда.

«У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано», – повідомили у ДСНС.

Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території Центрального парку та об'єкти цивільної інфраструктури. «Також унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території Центрального парку та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті», – зазначили рятувальники.

ДСНС оприлюднила фото наслідків російського удару. Інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місцях влучань працюють екстрені служби.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

До слова, у Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Під ударом опинилися Дарницький та Святошинський райони столиці. Загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них — дитина.