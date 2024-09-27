Ексмер Житомира назвав пріоритети на новій посаді в уряді

Сухомлин: На сьогодні завдання бюджету України – це забезпечення ЗСУ та перемоги України

Посадовець зосередиться на енергонезалежності держави, забезпеченні житлом переселенців та підтримці військових

Колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, назвав пріоритети на новій посаді. Відповідний допис він опублікував на Facebook.

«Новий етап в моєму житті. І перш за все, відповідальний. Я маю досвід служби в органах місцевого самоврядування. За девʼять років багато бачив, розробляв, впроваджував», – написав ексмер Житомира.

За його словами, він зосередиться на енергонезалежності держави, забезпеченні житлом переселенців та підтримці військових.

«Серед пріоритетів – забезпечення житлом вимушених переселенців, українців, які були змушені втікати від війни та втратили свої оселі. Пріоритет – наші військові. Підтримувати наше військо, їхні родини… Не оминатиму увагою й важливість першочергового забезпечення таких сімей житлом. Це надважливо, і це прописано в постанові Кабінету Міністрів України», – зауважив новий голова Держагенства відновлення та розвитку.

Також Сухомлин наголосив, що галузь транспортної інфраструктури має працювати в наш час«виключно для забезпечення військової логістики, посилення експортного потенціалу української промисловості і сільського господарства».

«Наступне: прозорість і підзвітність. Суспільство та наші іноземні партнери чекать цього перш за все. А також – швидкої, якісної реалізації таких необхідних для України проєктів. Співпраця з міжнародними партнерами має бути якомога більш тісною», – підкреслив чиновник. Він додав, що на сьогодні завдання бюджету України – це забезпечення ЗСУ та перемоги України.

Нагадаємо, колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. До цього на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади. Мустафа Найєм з січня 2023 року очолював Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, у підпорядкування якого входять обласні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.