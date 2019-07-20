Ці вибори відносно чесні і вільні – Опора



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Чесні вибори – це чесний підрахунок голосів, питання доступу кандидатів до ЗМІ, виборців

Поняття чесних виборів і вільних виборів мають десяток стандартів – аналітик

Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська вважає дострокові вибори до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня, відносно чесними і вільними. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За її словами, поняття чесних виборів і вільних виборів мають десяток стандартів.

«Чесні вибори – це чесний підрахунок голосів, питання доступу кандидатів до ЗМІ, виборців. За певними складовими ми можемо казати, що вони (дострокові вибори до Верховної Ради – ред.) відносно чесні, але не знаємо цього точно, бо самого голосування ще не відбулося і невідомо, як і коли будуть встановлені результати», - зазначає керівник «Опори».

Айвазовська стверджує, що вільні вибори – це знову ж доступ до ЗМІ, свобода слова, мирних зібрань, неперешкоджання діяльності учасників виборів, коли опозицію не знімають з виборів, а її лідерів не саджають до тюрми.

«Можна говорити, що ці вибори - відносно вільні», - зазначає аналітик.

Водночас, за словами Айвазовської, її твердження швидше за все будуть заперечувати медійні профільні організації, які, наприклад, аналізують телевізійний контент. «Тому що є багато «джинси», яка зараз ефективно та активно працює на виборах, є питання редакційної політики, вплив власників ЗМІ на зміст, який чітко змінюється після зміни власника», - наголосила керівник «Опори».

Нагадаємо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

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