Ці вибори відносно чесні і вільні – Опора
Поняття чесних виборів і вільних виборів мають десяток стандартів – аналітик
Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська вважає дострокові вибори до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня, відносно чесними і вільними. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
За її словами, поняття чесних виборів і вільних виборів мають десяток стандартів.
«Чесні вибори – це чесний підрахунок голосів, питання доступу кандидатів до ЗМІ, виборців. За певними складовими ми можемо казати, що вони (дострокові вибори до Верховної Ради – ред.) відносно чесні, але не знаємо цього точно, бо самого голосування ще не відбулося і невідомо, як і коли будуть встановлені результати», - зазначає керівник «Опори».
Айвазовська стверджує, що вільні вибори – це знову ж доступ до ЗМІ, свобода слова, мирних зібрань, неперешкоджання діяльності учасників виборів, коли опозицію не знімають з виборів, а її лідерів не саджають до тюрми.
«Можна говорити, що ці вибори - відносно вільні», - зазначає аналітик.
Водночас, за словами Айвазовської, її твердження швидше за все будуть заперечувати медійні профільні організації, які, наприклад, аналізують телевізійний контент. «Тому що є багато «джинси», яка зараз ефективно та активно працює на виборах, є питання редакційної політики, вплив власників ЗМІ на зміст, який чітко змінюється після зміни власника», - наголосила керівник «Опори».
Нагадаємо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.
Як повідомлялося, західні дипломати високо оцінили роботу ЦВК.