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У Чернігові завідувачку кафедри МАУП засуджено за хабар

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Чернігові завідувачку кафедри МАУП засуджено за хабар
Правоохоронці проводили слідчі дії у справі
Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Посадовиця отримала 10 тис. грн за вплив на викладачів

У Чернігові завідувачку кафедри «Правознавство» Північноукраїнського інституту імені Героїв Крут МАУП засудили за отримання 10 тис. грн від студента за вплив на викладачів для успішного складання сесії. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок Деснянського районного суду міста Чернігова.

За даними прокуратури Чернігівської області, завідувачка кафедри налагодила схему отримання неправомірної вигоди за складання заліково-екзаменаційної сесії військовозобов'язаними чоловіками, які мали відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням.

«Під час вступної кампанії вона інформувала абітурієнтів, що за грошову винагороду зможе повпливати на інших викладачів інституту для успішного завершення сесії», – повідомляла прокуратура.

За матеріалами справи, у серпні 2025 року під час вступної кампанії завідувачка кафедри познайомилася з абітурієнтом та повідомила йому, що за гроші може вплинути на інших викладачів інституту для успішного складання сесії.

29 грудня під час особистої зустрічі вона сказала тому ж студенту, що за успішне складання сесії він має передати 10 тис. грн. Жінка вказала, що гроші потрібно перерахувати на банківську картку.

22 січня 2026 року студент під контролем правоохоронців переказав 10 тис. грн на надану завідувачкою кафедри банківську картку. Після цього, як зазначено у вироку, вона розпорядилася коштами на власний розсуд.

Засідання у Новозаводському районному суді Чернігова 13 лютого
Засідання у Новозаводському районному суді Чернігова 13 лютого
Фото: Суспільне Чернігів

Раніше прокуратура повідомляла, що за дану суму підозрювана «вирішувала питання» складання сесії для студентів, які фактично не брали участі в освітньому процесі та не мали допуску до складання заліків.

Обвинувачена повністю визнала свою провину. 30 квітня 2026 року вона уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. За умовами угоди жінка погодилася протягом десяти днів перерахувати 500 тис. грн на потреби Сил оборони України.

Суд затвердив угоду та визнав завідувачку кафедри винною за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб.

Жінці призначили п'ять років позбавлення волі та на один рік заборонили обіймати посади, пов'язані з викладацькою діяльністю. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік.

Також суд постановив повернути заставодавцю 133 120 грн застави.

Вирок може бути оскаржений у Чернігівському апеляційному суді протягом 30 днів із моменту його проголошення.

Раніше «Главком» писав, що у Києві правоохоронці викрили двох працівниць закладів освіти, які вимагали гроші від абітурієнтів за сприяння у вступі. Одна з них, зокрема, обіцяла вплинути на рішення приймальної комісії щодо зарахування.

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Теги: прокуратура хабар гроші прокурор Чернігів жінка вирок

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