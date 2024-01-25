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Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців набуває чинності з 4 березня 2024 року
фото з відкритих джерел

Болгарія рішення ухвалили щодо продовження тимчасового захисту українських біженців у зв'язку з директивою Єврокомісії

Уряд Болгарії продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Про це повідомляє Novinite.

«Відповідно до рішення Єврокомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні», – ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від триваючих заворушень.

Нагадаємо, уряд Болгарії продовжив підтримувати українців, які отримали тимчасовий захист, до кінця квітня 2024 року. Йдеться про програму розміщення українців.

Як повідомило Politico, Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

Раніше радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко поділився «ідеєю», як повернути додому українських біженців. Для цього європейські країни повинні «припинити допомогу українцям, які виїхали через війну».

Теги: Болгарія біженці українці уряд Єврокомісія

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