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Три роки чекала на повернення чоловіка з полону. Згадаймо медикиню Анастасію Кравчук

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Три роки чекала на повернення чоловіка з полону. Згадаймо медикиню Анастасію Кравчук
На початку лютого 2024 року Анастасія пішла добровольцем служити в Збройні Сили України
колаж: glavcom.ua

Під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68-ї окремої єгерської бригади 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Кравчук.

21 жовтня під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68 ОЄБр Анастасія Кравчук. Про це повідомив голова Тетіївської міської територіальної громади Київщини Богдан Балагура. 

На початку лютого 2024 року Анастасія Кравчук пішла добровольцем служити в Збройні Сили України
На початку лютого 2024 року Анастасія Кравчук пішла добровольцем служити в Збройні Сили України
фото: Анастасія Кравчук, Facebook

«Трагічна звістка сколихнула нас! На війні загинула Анастасія Кравчук, дружина Євгена Кравчука, воїна який знаходиться майже три роки у полоні» – розповів він. 

Анастасія Кравчук та Євген Кравчук, який вже майже три роки утримується у полоні росіян
Анастасія Кравчук та Євген Кравчук, який вже майже три роки утримується у полоні росіян
фото: Анастасія Кравчук, Facebook

У Козелецькій селищній раді Чернігівщини заявили, що Анастасія померла 21 жовтня 2024 року, внаслідок ускладнень стану здоров’я під час несення військової служби.

Анастасія народилася 5 травня 1997 року у селі Лихолітки. Навчалася у Козелецькій загальноосвітній школі №3. Після закінчення школи вступила до Київського медичного коледжу №3 та здобула спеціальність «Медична сестра».

Працювала у Козелецькій Центральній районній лікарні. Пізніше в клінічній лікарні «Феофанія» державного управління справами України.

З початком повномасштабного вторгнення Анастасія займалася волонтерством. Надавала волонтерську допомогу жителям Херсону, Нової Каховки та інших населених пунктів, де була потрібна допомога.

Анастасія Кравчук в операційній
Анастасія Кравчук в операційній
фото: Анастасія Кравчук, Facebook

З 2023 року працювала операційною медсестрою в ДУ Інституті травматології і ортопедії НАМН України міста Київ. На початку лютого 2024 року пішла добровольцем служити у Збройні Сили України. 

На початку лютого 2024 року Анастасія пішла добровольцем служити в Збройні Сили України
На початку лютого 2024 року Анастасія пішла добровольцем служити в Збройні Сили України
фото: Анастасія Кравчук, Facebook

Згідно з інформацією на сторінці Анастасії вона служила старшим бойовим медиком у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання Україна українці війна пам'ять

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