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Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Один з авторів Конституції пояснив, як Кучма стимулював всіх ухвалити все за одну ніч
Михайло Косів переконаний: через РНБО президент може контролювати будь-яку гілку виконавчої влади
фото: glavcom.ua

Ми вважали, що Україна має бути парламентсько-президентською, наголосив екснардеп Михайло Косів

Народний депутат п’яти скликань і автор Преамбули Конституції України Михайло Косів розповів, як тридцять років тому розвивалися події довкола визначення форми правління державою. Про це експолітик зазначив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, серед варіант були президентська республіка (президент призначає уряд, уряд йому підзвітний і працює під його керівництвом), парламентська республіка (парламент визначає все, формує уряд), парламентсько-президентська або президентсько-парламентська. І у тих словосполученнях насправді визначається роль першого, зауважив колишній обранець.

«Коли ми 27 червня 1996 року зібралися на пленарне засідання сесії Верховної Ради, Олександр Мороз сказав так: «Або ми схвалимо Конституцію, не розходячись на перерву, бо нас сюди можуть уже не пустити. Ми не виходимо з цієї зали, поки не схвалимо Основного Закону. Або Конституцію через день-два проголосить президент Леонід Кучма. Він винесе її на всеукраїнський референдум, але ця Конституція буде президентсько-парламентською, власне президентською», – наголосив Косів.

Він заявив, що бачення народних депутатів II скликання зводилося до того, що Україна має бути парламентсько-президентською республікою. Президенту залишили вплив на виконавчу владу, Кабмін, але через Верховну Раду (глава держави не може одноосібно звільняти або призначати прем’єр-міністра, міністрів, окрім міністра оборони, міністра закордонних справ, генерального прокурора, голови СБУ. З погодженням парламенту). 

«Не забуваймо, що президент України він ще й Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Також він голова Ради національної безпеки і оборони. А РНБО фактично керує, може поставити на свій контроль будь-яку гілку виконавчої влади. Тому, я вважаю, баланс гілок влади у Конституції України дотримано», – додав Михайло Косів.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня 2026 року Україна відзначає 30-річницю з дня ухвалення своєї Конституції.

«Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!» – привітав співгромадян президент Володимир Зеленський.

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Теги: Верховна Рада Конституція Леонід Кучма Олександр Мороз

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