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Politico: Санкції ЄС проти патріарха Кирила отримали нового противника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Politico: Санкції ЄС проти патріарха Кирила отримали нового противника
Італія заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила
фото: росЗМІ

Італія приєдналася до Болгарії, яка вже виступила проти обмежень, запропонованих у новому санкційному пакеті Євросоюзу

Італія висловила заперечення проти планів Європейського Союзу запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Раніше аналогічну позицію зайняла Болгарія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала в межах 21-го пакета санкцій запровадити заборону на в'їзд до Європейського Союзу для патріарха Кирила.

Politico нагадує, що очільник Російської православної церкви неодноразово публічно підтримував і виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Втім, ця ініціатива зіткнулася із запереченнями окремих держав-членів ЄС. Як зазначають троє дипломатів Євросоюзу, обізнаних із перебігом переговорів, Болгарія виступила проти санкцій через значну кількість православних вірян у країні. Зі свого боку Італія висловила офіційне «застереження» – дипломатичний механізм, який означає необхідність додаткового обговорення пропозиції.

За словами одного з дипломатів, позиція Риму пов'язана з Ватиканом. Водночас у постійному представництві Італії при ЄС від коментарів відмовилися.

Окрім питання санкцій проти патріарха Кирила, дипломати ЄС продовжують обговорювати й інші положення 21-го пакета обмежень.

Зокрема, предметом дискусій стала пропозиція відкласти перегляд граничної ціни на російську нафту, яка нині становить $44 за барель. Проти такого рішення, за даними Politico, виступили Греція, Мальта та Кіпр, які мають потужний судноплавний сектор.

Ще однією суперечливою пропозицією стала заборона на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів. Як зазначає видання, занепокоєння з цього приводу висловили Франція та Італія.

21-й пакет санкцій, який Кая Каллас представила 9 червня, спрямований насамперед проти військово-промислового та фінансового секторів Росії, що забезпечують ведення війни проти України.

Нагадаємо, що плани Європейського Союзу включити патріарха Російської православної церкви Кирила до нового санкційного пакета викликали розбіжності серед держав-членів. Італія приєдналася до Болгарії та висловила занепокоєння щодо запровадження обмежень проти глави РПЦ. 

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Теги: патріарх кирило росія церква РПЦ санкції Європейський Союз

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